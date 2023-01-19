Президент Евросовета Шарль Мишель заверил, что Евросоюз продолжит усиливать поддержку Украины.

Президент Евросовета Шарль Мишель заявил, что следующие недели станут решающими в войне, поэтому необходимо продолжить поставки Украине вооружения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Мишель заявил на брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве. Он заверил, что Евросоюз продолжит усиливать поддержку Украины.

"Мы хотим сегодня заверить, что мы будем продолжать усиливать наши способности (по поддержке Украины – УНИАН)", - отметил он.

Президент Евросовета подчеркнул необходимость продолжения поставок Украине вооружения.

"Потому что следующие недели станут решающими в этой войне, именно поэтому нужны такие решения", - сказал Мишель.

Он напомнил, что сейчас Евросоюз проводит учения для беспрецедентного количества украинских защитников и защитниц.

"Вы можете положиться на Евросоюз. Мы будем продолжать нашу непоколебимую поддержку. Мы всегда будем с вами бок о бок...", - подчеркнул глава Евросовета.

Военная помощь Украине

Как сообщал УНИАН, сегодня, 19 января, Киев посетил президент Европейского совета Шарль Мишель. Во время совместного брифинга президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина не только ждет на поддержку партнеров в поставках танков, но и занимается собственным производством. Президент также добавил, что многие страны хотели бы предоставить Украине танки.

Ранее Шарль Мишель заявлял, что единственный серьезный способ восстановления мира и безопасности в Украине - вывод войск РФ.

В начале января генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, президент Евросовета Шарль Мишель и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подписали третью декларацию о сотрудничестве ЕС и Альянса, в которой были учтены риски со стороны России. Столтенберг подчеркнул, что необходимости укреплять поддержку Украины.

В начале этого года Великобритания объявила о поставках ВСУ своих основных боевых танков Challanger-2. Лондон также прямо призвал Германию последовать его примеру, с аналогичным призывом выступили и власти США. 11 января во время визита во Львов президент Польши Анджей Дуда объявил о передаче Украине роты танков Leopard (14 штук по стандартам НАТО).

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