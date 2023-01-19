Против тысяч танков РФ недостаточно мужества украинских военных и мотивации нашего народа, отметил президент.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина не только ждет поддержки партнеров в поставках танков, но и занимается собственным производством.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский заявил на брифинге с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. "Вопрос танков остается актуальным и очень чувствительным. Он зависит от многих причин и, к сожалению, не зависит от желания Украины. Мы, как можем, давим политически, но самое главное, что мы давим аргументированно", - сказал Зеленский.

Президент добавил, что против тысяч танков Российской Федерации недостаточно мужества наших военных и мотивации украинского народа.

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"Нужно соответствующее оружие - или иметь большое количество артиллерийских систем, или иметь соответствующее, не такое, а хотя бы соответствующее адекватное количество танков", - отметил он.

Президент также добавил, что многие страны хотели бы предоставить Украине танки.

По его словам, эти страны мотивированы и поддерживают Украину, но ждут соответствующие документы от государств, которые имеют на это право.

В частности, глава государства отметил, что к поставкам танков Украине готовы Польша, Финляндия, Португалия, Испания и еще "достаточное количество стран".

"Они готовы были это сделать раньше. Мы все ожидаем согласия страны, которая имеет права на те или иные соответствующие лицензии... Мы лично в Украине ждем на поддержку партнеров, но и рассчитываем на свои силы, и поэтому занимаемся соответствующим производством. О деталях не готов говорить, чтобы не готовить нашего соседа", - уточнил Зеленский.

Он также в очередной раз подчеркнул, что Украине недостаточно того вооружения, которое она сейчас получает, чтобы действовать быстро.

"Скорость и время важны. Каждая минута - это человек. Чем быстрее мы сможем деоккупировать нашу территорию, чем быстрее мы сможем быть более мощными, тем больше страна сохранит наших граждан", - сказал президент.

В то же время президент Евросовета подчеркнул, что Украина должна как можно быстрее получить необходимое вооружение, в том числе танки.

"Следующие недели и месяцы будут важными, и поэтому мы очень решительно настроены убеждать страны-члены ЕС, чтобы предоставлять эти танки... В частности, я сам уже говорил, что танки должны быть предоставлены, соответствующее вооружение должно быть предоставлено. И чем быстрее, тем лучше", - подчеркнул Мишель.

Помощь Украине от Запада - что надо знать

Как сообщал УНИАН, в начале этого года Великобритания объявила о поставках ВСУ своих основных боевых танков Challanger-2 - и при этом открыто призывала Германию последовать ее примеру, с аналогичным призывом выступили и власти США.

11 января во время визита во Львов президент Польши Анджей Дуда объявил о передаче Украине роты танков Leopard (14 штук по стандартам НАТО). Как сообщил польский лидер во время совместного брифинга с президентами Украины Владимиром Зеленским и Литвы Гинатасом Науседой, роту танков передадут в рамках международной коалиции.

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