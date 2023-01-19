Сегодня глава Европейского совета планирует встретиться, в частности, с президентом Украины.

Киев посетит президент Европейского совета Шарль Мишель, он уже на пути в столицу Украины.

Украинцы нуждаются и заслуживают на поддержку ЕС, написал чиновник в своем аккаунте в Twitter. "По дороге в Киев. Украинцы борются за свою землю, за будущее своих детей. Но они также борются за наши общие европейские ценности мира и процветания. Они нуждаются и заслуживают на нашу поддержку", - говорится в сообщении.

Еврочиновник также опубликовал видео, в котором рассказал, с кем планирует встретиться в Киеве в четверг, 19 января. "...встречусь с президентом Владимиром Зеленским, премьером Денисом Шмигалем и депутатами парламента", - поделился глава Евросовета.

Видео дня

Ранее Шарль Мишель заявил, что единственный серьезный способ восстановления мира и безопасности в Украине - вывод войск РФ.

Поддержка украинцев со стороны Запада - важнейшие новости

В начале января генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, Шарль Мишель и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подписали третью декларацию о сотрудничестве ЕС и Альянса, в которой были учтены риски со стороны России. Столтенберг подчеркнул, что необходимости укреплять поддержку Украины.

Генсек НАТО добавил, что президент РФ Путин хотел захватить Украину за три дня и разделить Запад, и по обоим пунктам провалился.

Позже западные СМИ узнали важную информацию о поставках Украине бронетехники, которая необходима для того, чтобы прогнать оккупантов с нашей земли. По данным Suddeutsche Zeitung, канцлер Германии Олаф Шольц согласится передать Украине танки Leopard 2, если США предоставят Abrams.

Вас также могут заинтересовать новости: