Он не исключает риск атаки РФ по избирательным участкам.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что снова будет баллотироваться в президенты, если выборы пройдут во время войны.

"В 2024 году, если будет продолжаться война, если выборы будут проводиться, я никогда в своей жизни не брошу свою страну. Потому что я являюсь гарантом Конституции, и я ее защищаю в любом случае", - заявил президент Украины в интервью португальскому общественному телевидению RTP.

Зеленский уточнил условия для возможных выборов в период войны. Он добавил, что выборы должны проходить полностью на территории Украины, чтобы имели возможность проголосовать военные и украинцы, которые сейчас находятся за границей.

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"Мы не можем лишить их голоса. Я хочу, чтобы все было законно и прозрачно, как и на предыдущих выборах. Я не хочу это пропустить", - отметил глава государства.

Он не исключает и риск атаки РФ по избирательным участкам. На вопрос, не боится ли проиграть, Зеленский сказал: "Я ничего не боюсь".

Возможность выборов в Украине

Очередные парламентские выборы в Украине должны были состояться осенью 2023 года, а президентские - в марте 2024 года. Однако Конституция Украины запрещает проводить выборы, если в стране введено военное положение.

27 августа президент Владимир Зеленский напомнил, что украинское законодательство запрещает проводить выборы в период военного положения. При этом он заявил, что готов пойти на этот шаг, но союзники должны помочь выполнить ряд условий.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что выборы во время войны в Украине провести невозможно. Среди основных причин - безопасность, финансирование, возможность регистрации избирателей. При этом он напомнил, что в стране введено военное положение.

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