Спикер призывает всех сохранять спокойствие и не поддаваться панике.

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук подчеркивает, что парламент работает и будет работать в штатном режиме.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время Согласительного совета.

Говоря о ситуации безопасности в стране, спикер отметил:

"Главное, прошу граждан Украины, народных депутатов, всех - сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Верховная Рада Украины работает и будет работать в штатном режиме".

Кроме того, Стефанчук призвал сохранять единство и скоординировано принимать необходимые для страны решения.

"Я обращаюсь с просьбой к народным депутатам: в этот непростой период отложить какие-то политические видения и слоганы и вместе сплотиться как парламент Украины для того, чтобы мы могли при необходимости принимать все решения, нужные для безопасности нашей страны", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, ранее Руслан Стефанчук говорил, что в украинском парламенте наработаны все возможные варианты работы, в частности, в случае возможной агрессии со стороны России.

Кроме того, он рассказал о подготовленных секретных пакетах для народных депутатов на случай введения в Украине особого периода.

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