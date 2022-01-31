Спикер парламента говорит, что всегда держит в одном месте все свои документы.

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук рассказал, есть ли у него "тревожный чемоданчик".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер сказал во время брифинга, отвечая на вопрос, укомплектовал ли он такой чемоданчик и имеет ли план на случай введения в Украине особого периода.

"Что касается меня и моей семьи, я так и продолжаю проживать, где я и проживаю, - на левом берегу, в одном из высокоэтажных домов. Я там и буду продолжать проживать. Поэтому мы готовимся так, как и все граждане Украины", - отметил Стефанчук.

На уточняющий вопрос, все же есть ли у него "тревожный чемоданчик", председатель ВР сказал:

"Что значит "тревожный чемоданчик"? У нас, как у юристов, просто все документы находятся вместе... У нас всегда так, а не только в этот период".

Также на вопрос о рекомендациях для народных депутатов на время карантина, чтобы в любой момент они могли собраться на заседание в случае необходимости, Стефанчук отметил, что на каждом совещании с руководством фракций настаивает на том, что депутаты должны находиться "в пределах досягаемости" даже в непленарные недели.

"Понимание есть со всеми... Я очень благодарен готовности парламента в любой момент собраться", - сказал он.

Читайте такжеТревожный чемоданчик: кому он нужен и что туда положитьКак сообщал УНИАН, ранее Руслан Стефанчук говорил, что в украинском парламенте наработаны все возможные варианты работы, в частности, на случай возможной агрессии со стороны России.

Также он рассказал о подготовленных секретных пакетах для народных депутатов на случай введения в Украине особого периода.

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