Председатель Верховной Рады вновь повторил тезис о необходимости введения в парламенте онлайн-голосования.

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук рассказал о подготовленных секретных пакетах для народных депутатов на случай введения в Украине особого периода.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер сообщил на брифинге, отвечая на вопрос, есть ли план действий по обеспечению работы Верховной Рады на случай каких-то чрезвычайных ситуаций.

"Мы готовы к развитию событий, которые установлены законодательством Украины, в частности речь идет о том, когда в Украине может быть введен особый период. Конечно, план есть", - сказал председатель парламента.

Стефанчук снова повторил тезис о необходимости введения в Верховной Раде онлайн-голосования.

По его словам, на сегодня такая практика существует во всех парламентах мира, кроме Украины. Как отметил спикер, даже в британском парламенте, считающимся самым консервативным в мире, есть процедура, по которой парламентарии могут принимать некоторые решения с помощью системы удаленного голосования. Он подчеркнул, что будет убеждать народных депутатов принять решение о введении в Верховной Раде онлайн-голосования.

На вопрос журналистов, есть ли план действий для депутатов в случае исчезновения интернета и сотовой связи, Стефанчук сказал, что есть пакеты для депутатов "под секретным режимом".

По словам спикера, если исчезает связь, то депутат открывает пакет, и там расписана пошаговая инструкция его действий. Также в этих документах говорится, когда депутаты должны собираться в парламенте и "на каком месте".

При этом Стефанчук отметил, что не может разглашать любые детали, поскольку это секретная информация, а он ставил подпись под документами о неразглашении таких данных.

Читайте такжеCOVID-19 заболели 28 нардепов: Рада может изменить план работыКак сообщал УНИАН, ранее Руслан Стефанчук рассказал, что в украинском парламенте наработаны все возможные варианты работы, в частности, в случае возможной агрессии со стороны России.

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