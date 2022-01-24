В украинском парламенте наработаны все возможные варианты работы, в частности, в случае возможной агрессии со стороны России.
Об этом председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук сказал во время брифинга.
Так, отвечая на вопрос УНИАН, существует ли план действий по работе парламента в случае возможной агрессии Российской Федерации в отношении Украины, Стефанчук сказал, что "мы проработали все возможные случаи и ситуации, которые касаются деятельности Верховной Рады".
По его словам, по каждому из направлений выработана стратегия, как будет действовать парламент "в случае, если...". Парламент готов к любому развитию событий, есть все необходимое обеспечение, необходимые законодательные наработки для любого возможного варианта развития событий.
Он отметил, что у парламента не будет никаких задержек и любые необходимые решения будут приниматься "быстро и эффективно".
Также на брифинге Стефанчук отметил, что уже подготовлен законопроект относительно возможного дистанционного голосования народными депутатами Украины. По его словам, он уже на завершающей стадии доработки и вскоре может быть зарегистрирован в парламенте.
Стефанчук отметил его необходимость и неотложность. По его словам, такой законопроект важен, поскольку необходимо, чтобы "в чрезвычайно экстремальных ситуациях ВР не потеряла управляемость и имела возможность осуществлять свои функции, предусмотренные Конституцией Украины".
Возможное вторжение РФ в Украину
Осенью 2021 года в СМИ начала появляться информация, что власти России перебросили немало военных и техники в сторону границы с Украинским государством.
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В Альянсе утверждали, что не откажутся от политики "открытых дверей".
23 января Государственный департамент США санкционировал добровольный отъезд своих сотрудников и распорядился об отъезде соответствующих членов семьи из посольства в Киеве.
Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук предлагает завтра провести встречу с участием министра обороны, руководителей фракций и групп парламента по поводу текущей ситуации безопасности.