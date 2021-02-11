Еврокомиссар Оливер Варгеи считает, что действующее соглашение предоставляет много возможностей для расширения сотрудничества между Украиной и Европейским Союзом.

Комиссар Европейского Союза по вопросам европейской политики соседства и расширения Оливер Варгеи не видит необходимости во внесении изменений в Соглашение об ассоциации с Украиной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Варгеи сказал в Брюсселе на совместной пресс-конференции с вице-президентом Европейской комиссии, высоким представителем ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепом Боррелем и премьер-министром Денисом Шмыгалем по итогам заседания Совета ассоциации Украина-ЕС.

Как напомнил Варгеи, Соглашением об ассоциации предусмотрен его пересмотр после 5 лет его действия.

"Просмотр означает не только изучение новых направлений, но и изучение состояния выполнения соглашения. Сначала мы начнем с оценки выполнения", - отметил Варгеи.

По его словам, от украинского правительства поступили предложения относительно новых направлений, по которым Украина хочет развивать взаимодействие с ЕС.

"Мы считаем, что нет необходимости менять соглашение. Соглашение очень динамично по своей сути. Оно дает много возможностей для расширения нашего сотрудничества. И мы всегда говорим: мы готовы рассмотреть дальнейшие направления для сотрудничества, если Украина готова взаимодействовать и взять обязательства, с которыми такое расширение могло бы произойти", - подчеркнул Варгеи.

В связи с этим еврокомиссар добавил, что сначала в Евросоюзе изучают запросы Украины и готовят отчет о выполнении Соглашения об ассоциации.

"Мы считаем, что соглашение до сих пор имеет много незадействованного потенциала - то, с чем мы готовы двигаться и быстро воплощать", - подчеркнул Варгеи.

Соглашение об ассоциации между Украиной и Евросоюзом: что надо знать

В 2014 году Европейский Союз и Украина подписали Соглашение об ассоциации, что стало началом нового периода в развитии отношений между ЕС и Украиной. 1 сентября 2017 года Соглашение об ассоциации вступило в силу в полном объеме в части углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли между Украиной с Европейским Союзом. До этого оно применялось на временной основе с 2016 года.

Соглашение является основным инструментом для более тесного сближения Украины и Евросоюза: оно способствует углублению политических отношений, усиливает экономические связи и взаимное уважение к общим ценностям. Экономическая часть соглашения, об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли, предоставляет Украине возможность для расширения торговых отношений и экономического развития, поскольку открывает новые рынки, способствует адаптации законодательства, стандартов и регламентов в различных секторах. Последнее поможет интегрировать стандарты ЕС в ключевые секторы украинской экономики.

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Автор: Виталий Саенко