Генпрокурор пообещала работать, чтобы фигуранты дела ответили по всей строгости закона.

Бывшему президенту-беглецу Виктору Януковичу и еще девяти фигурантам дела о расстреле Майдана грозит пожизненное заключение в Украине. Однако сейчас они скрываются в России.

Об этом сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова во время брифинга17 ноября.

По словам Венедиктовой, Украина понимает, что Россия не выдаст правоохранителям фигурантов дела о расстреле Майдана.

Читайте такжеЯнукович 11 раз говорил с Путиным во время самых кровавых событий Майдана - прокурор"Где эти люди сейчас? Все они в бегах. В гостях у нашего северного соседа. Они там не случайно. И совсем неслучайно РФ их оберегает. Даже если подозреваемых не выдадут для привлечения к ответственности в Украине, а мы все понимаем, что сегодня и завтра нам их никто не выдаст...", — сказала она.

Генпрокурор отметила, что приговор суда должен быть исполнен, но еще неизвестно, на территории какого государства.

"Мы будем работать, чтобы эти люди ответили по всей строгости закона", — добавила генпрокурор.

Дело о расстреле Майдана: что известно?

Сегодня Государственное бюро расследований сообщило о завершении досудебного расследования в отношении бывшего президента Виктора Януковича и его окружения по делу о расстреле Майдана в феврале 2014 года. Фигурантами дела стали девять бывших топ-чиновников.

Следствие установило, что Янукович, экс-глава СБУ Александр Якименко, экс-министр внутренних дел Александр Захарченко, экс-руководитель ГУ МВД Украины в Киеве Валерий Мазан и его заместители, бывший командующий внутренними войсками МВД Станислав Шуляк, экс-министр обороны Павел Лебедев и командир киевского полка милиции особого назначения "Беркут" с превышением власти организовали силовое подавление протестных акций.

По материалам следствия, члены преступной группы Януковича в первой половине дня 18 февраля 2014 года организовали силовой разгон марша на Верховную Раду, во второй половине дня - штурм Майдана под видом "антитеррористической операции", а утром 20 февраля - расстрел митингующих "черной ротой Беркута" и вооружение "тітушок".

Фигурантам инкриминируют организацию с 18 по 20 февраля 2014 года в составе преступной группы незаконного препятствования акциям протеста, превышение служебных полномочий, умышленных убийств, а также организацию теракта.

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Автор: Марта Гичко