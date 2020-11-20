В этом году дела Майдана перешли в новый орган следствия.

Сегодня прокуроры Департамента по делам Майдана Офиса Генпрокурора осуществляют процессуальное руководство досудебным расследованием в 60 уголовных процессах, охватывающих свыше 4300 эпизодов правонарушений.

Об этом сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова в своем видеообращении.

Также в судах первой инстанции обеспечивается поддержание публичного обвинения в 86 судебных делах в отношении 176 лиц, отметила она.

"В этом году дела Майдана перешли в новый орган следствия - в январе мы создавали специальное подразделение в Государственном бюро расследований, которое продолжило устанавливать истину о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах. Мы сделали все, чтобы процесс не останавливался", - отметила генпрокурор.

По ее словам, с начала года при процессуальном руководстве прокуроров Департамента сообщено о подозрении 37 лицам, в частности, на момент совершения инкриминируемых им преступлений: 26 правоохранителям, в числе которых 2 прокурора и 10 следователей; 3 судьям; 8 гражданским лицам.

По результатам рассмотрения ходатайств прокуроров следственными судьями избраны меры пресечения в виде содержания под стражей (заочно) в отношении 27 подозреваемых, из которых: 22 бывших правоохранителя; 4 бывших высокопоставленных лица; 1 гражданское лицо.

В том числе, по ходатайствам прокуроров избраны меры пресечения в виде содержания под стражей бывшим Президенту Украины по подозрению в узурпации власти и Председателю Службы безопасности Украины, Министру обороны Украины и Министру внутренних дел Украины, которым инкриминируется организация в период с 18 по 20 февраля 2014 года умышленных убийств, покушений на убийства участников массовых акций протеста в центре Киева и террористического акта, сообщила генпрокурор.

Она подчеркнула, что при этом с начала года прокурорами уже получены разрешения суда на осуществление специального досудебного расследования в отношении 5 бывших сотрудников «Беркута», которые подозреваются в совершении 20 февраля 2014 года умышленных убийств 48 человек и покушений на умышленные убийства 80 человек, террористического акта и других преступлений.

"Также наши прокуроры недавно получили первое решение относительно заочного судебного разбирательства по делам Майдана. Мы получили разрешение суда на специальное судебное производство в деле по обвинению «беркутовцев» в превышении власти и служебных полномочий во время событий 1 декабря 2013 года возле Администрации Президента Украины на улице Банковой в г. Киеве", - говорит Венедиктова.

"Всего в этом году прокурорами Департамента по делам Майдана направлено в суд 19 обвинительных актов в отношении 25 человек. Среди них 6 судей, 13 правоохранителей, в частности, 2 следователей, а также 6 гражданских лиц. В 5 уголовных процессах в отношении 6 лиц, досудебное расследование в которых завершено в текущем году, сейчас продолжается ознакомление сторон с материалами. В частности, завершено следствие и открытые материалы производства 2 подозреваемым в похищении из Александровской клинической больницы Игоря Луценко и Юрия Вербицкого, их пытках, а также умышленном убийстве Вербицкого. Двое находившихся в розыске были задержаны и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - заявила Венедиктова.

Вместе с тем, она отмечает, что четыре года находится в одном из райсудов Киева лишь на стадии подготовительного производства дело по обвинению трех правоохранителей и одного гражданского, которые 20 февраля 2014 года получили и вывезли со складов МВД 156 комплектов автоматов и 22 ящика с более чем 47 тысячами патронов. Этот арсенал был передан так называемым "титушкам" должностными лицами МВД Украины через несколько часов после массовых убийств протестующих на Институтской.

Один из обвиняемых по этому делу был освобожден из-под стражи без решения суда из-за истечения срока меры пресечения. Ходатайство прокурора об избрании меры пресечения не было рассмотрено судом в течение 2,5 лет.

"Существенно страдает результат от недостатков уголовного процессуального законодательства, создают условия для грубых злоупотреблений участниками процессуальными правами, широких возможностей для затягивания процессов до бесконечности, формально не нарушая закон, но не давая шанса поставить и точку в вопросах, ответов на которые от нас ждет общество", - говорит генпрокурор.

Кроме этого, отмечает она, в УПК нормативно неурегулированы вопросы, связанные с международным розыском.

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Автор: УНИАН