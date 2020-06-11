Вакарчук прокомментировал свое возможное участие в выборах мэра Киева или Львова

Ранее сегодня Вакарчук зарегистрировал заявление о сложении депутатского мандата.

Святослав Вакарчук, сегодня заявивший о досрочном сложении депутатских полномочий, отметил, что вопрос его возможного участия в выборах мэра Киева или Львова решится на съезде партии «Голос».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в ходе брифинга в Мариинском парке в Киеве.

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В ответ на вопрос, намерен ли он баллотироваться на должность мэра Киева или Львова, Вакарчук сказал: «Вы знаете, что главная черта любого политика, - и неважно, новый это или старый политик, - это сделать так, чтобы интерес к его политической силе увеличился. Все, что я буду делать - будет направлено на это».

«У нас есть устоявшийся план, есть руководство партии, есть политсовет, есть съезд. На съезде будут представлены все наши кандидаты, они будут интересные - некоторые ожидаемые, некоторые совсем неожиданные, но все будут вести нашу партию вперед», - добавил Вакарчук.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 июня, Вакарчук заявил, что зарегистрировал заявление о сложении полномочий народного депутата.

Одновременно он подчеркнул, что это решение никоим образом не означает, что он прекращает свою политическую деятельность или свою деятельность в партии «Голос».

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