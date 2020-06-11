Опять не понравилось: Вакарчук уже во второй раз покидает депутатское кресло

Он надеется, что заявление в ближайшее время будет рассмотрено.

Святослав Вакарчук, который недавно покинул пост председателя партии «Голос», зарегистрировал заявление о сложении полномочий народного депутата.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на брифинге в Мариинском парке в Киеве.

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«Я сегодня зарегистрировал заявление о сложении полномочий народного депутата Украины. Оно зарегистрировано, и надеюсь, что оно в ближайшее время получит свое надлежащее рассмотрение», - заявил Вакарчук.

По информации LB.ua, решение было вызвано несколькими фактами. В частности, Вакарчук отказался подписывать представление о немедленном увольнении из МВД Арсена Авакова, что не понравилось его однопартийцам. Однако сами депутаты называли это «рабочими дискуссиями». Вакарчук тогда находился во Львове с матерью.

Свое же присутствие в составе партии «Голос» Вакарчук сохраняет.

По словам собеседников, депутат полностью отстранился от участия в парламентской и партийной жизни после избрания главой «Голоса» Киры Рудик.

Кроме того, в партии также связывают решение Вакарчука с приближением местных выборов: «часть наших считает, что «Голосу» нужно более жесткое позиционирование, а позиция Славы этому мешает».

Как сообщал УНИАН, Святослав Вакарчук уже покидал парламент через год после своего избрания депутатом партии «Нашей Украины – Народной самообороны» в 2007 году.

Во время парламентской кампании в 2019 году Вакарчук неоднократно заявлял, что идет в политику "всерьез и надолго".

"Мы идем в украинскую политику всерьез и надолго. Мы хотим влиять на власть. И если нам доверит избиратель, и мы за это будем отвечать, мы готовы брать на себя любую ответственность, в том числе ответственность за формирование правительства, предложения премьер-министра, и мы не боимся этого, и в том числе я лично ", - сказал он.

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