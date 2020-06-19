Вместо него в парламент зайдет юрист Алина Свидерская.

Народный депутат Святослав Вакарчук прокомментировал свой "вынужденный и формальный" способ сложения депутатского мандата.

Об этом говорится в сообщении на его странице в Facebook.

Вакарчук напомнил, что 11 июня он написал заявление о сложении мандата народного депутата Украины, но 18 июня Верховная Рада большинством не поддержала постановление о прекращении его депутатских полномочий.

Он поблагодарил каждого депутата, который проголосовал "за". "Это было проявлением уважения к моему решению", - отметил депутат.

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"Поскольку собственные решения я не меняю, то единственный выбор, который ВР мне оставила по закону, это: сначала выйти из фракции, а затем быть исключенным съездом партии из избирательного списка, согласно Конституции, что автоматически приведет к утрате мной депутатского мандата", - пояснил Вакарчук.

Он также отметил, что вместо него в парламент зайдет следующий по списку кандидат в депутаты - юрист Алина Свидерская. По словам Вакарчука, она "высококлассная специалистка по энергетике, выпускница Кембриджа".

"Такой способ сложения депутатского мандата – вынужденный и формальный. И мне жаль, что часть парламентариев оставила мне именно этот вариант. Но это уже их ответственность. Как и говорил ранее, остаюсь членом партии "Голос" и сделаю все от себя зависящее, чтобы партия развивалась и была успешной", - написал Вакарчук.

Как сообщал УНИАН, 11 июня Вакарчук заявил, что зарегистрировал заявление о сложении полномочий народного депутата.

В то же время он подчеркнул, что это решение никоим образом не означает, что он прекращает политическую деятельность или деятельность в партии "Голос".

18 июня Верховная Рада не смогла досрочно прекратить депутатские полномочия Вакарчука.

Вакарчук отказывается от депутатского кресла уже второй раз - он был избран в Верховную Раду в 2007 году от блока "Наша Украина - Народная самооборона", однако в 2008 году добровольно сложил депутатские полномочия.

Сегодня, 19 июня, Вакарчук вышел из состава фракции "Голос".

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