"С мандатом навсегда": как украинцы восприняли решение Рады не отпускать Вакарчука (фото)

"Второй блин комом" называют сегодняшнее неудачное голосование в парламенте.

Верховной Раде не хватило голосов для того, чтобы поддержать досрочное сложение депутатского мандата Святославом Вакарчуком. В социальных сетях активно комментируют такое решение парламента.

Читайте также"Входит и выходит": в соцсетях смеются над решением Вакарчука сложить мандат (фото)Многие пользователи с юмором восприняли сегодняшнее голосование. В Facebook и Twitter делятся новыми мемами, шутками и даже стихами по этому поводу:

«Гарри Поттер и узник Азкабана? – Нет. Есть Святослав Вакарчук – узник Верховной Рады»; «Вакарчук в холодильнике – это наш госрезерв. Нельзя его так просто отпустить»; «Вакарчук – с мандатом навсегда».

«Короче, Вакарчук – это украинский Доктор Кто, а его тардис – это холодильник, но если зайти внутрь холодильника, то там внутри больше пространства, там внутри – сессионный зал Верховной Рады».

«Вакарчук должен подать в суд. Ведь это пытки и унижение человеческого достоинства – заставлять быть украинским депутатом. Гггггг».

Некоторые пользователи рьяно защищают Вакарчука, критикуя депутатов, которые отказались лишить музыканта мандата и дать ему спокойно заниматься творчеством:

«Я не понимаю наше правительство. Типа, если Вакарчук хочет снова уходить во второй раз из Рады, то какого хр*на вы не можете проголосовать за, и на этом все *****. Если человек хочет, то зачем его держать?»; «Вакарчук нужен в Раде как символ ничтожности, так вижу».

Ранее УНИАН писал, что Святослав Вакарчук зарегистрировал заявление о сложении полномочий народного депутата 11 июня.

Он уже покидал парламент через год после своего избрания депутатом партии «Нашей Украины – Народной самообороны» в 2007 году.

Во время парламентской кампании в 2019 году Вакарчук неоднократно заявлял, что идет в политику «всерьез и надолго».

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