Москаленко подчеркнул, что партия "За майбутнє" шла на выборы не ради должностей.

"За майбутнє" будет добиваться справедливости в суде по делу о кулуарном голосовании за кандидатуру на должность председателя Киевского областного совета от "Слуги народа".

Об этом заявил один из руководителей партии Ярослав Москаленко на своей странице в Facebook.

Читайте такжеГлаву Киевского облсовета избирают с нарушением регламента и законов - "За майбутнє""Наша фракция предложила мою кандидатуру на должность спикера Киевского облсовета. Нас поддержала фракция "ЕС". Я считаю, что это большая честь, когда тебе доверяют столько профессиональных и опытных людей. А о том, как я боролся за должность, красноречиво свидетельствует тот факт, что я лично снял свою кандидатуру, когда увидел, в какой фарс превратили голосование фракции "Слуги народа", "Батькивщины" и ОПЗЖ. Мы не считаем эту ситуацию проигрышем. Мы полны решимости довести это дело до конца и установить справедливость", – написал Москаленко.

Он подчеркнул, что партия "За майбутнє" шла на выборы не ради должностей.

"Ни я, ни кто-либо другой из нашей партии не шел на выборы ради должностей или для того, чтобы договариваться с властью. Мы шли на выборы, чтобы прекратить беззаконие, хаос и экономическую катастрофу, в которые нас втянула, в том числе и нынешняя власть. И должности для нас точно не самоцель. Наша главная цель-благосостояние людей. И эту цель разделяют абсолютно все наши партийцы на всех уровнях", – отметил Ярослав Москаленко.

Напомним, во время голосования за кандидатуру председателя Киевского областного совета Ярослав Москаленко набрал 42 голоса поддержки при необходимых 43-х. А когда должно было состояться повторное голосование, депутаты от фракций "Слуга народа", "ОПЗЖ" и "Батькивщина" покинули зал заседаний. Впоследствии руководство этих трех фракций не сообщило представителям других партий и провело тайное заседание. На нем они приняли единоличное решение о продлении сессии 27 ноября, где председателем облсовета был избран Александр Скляров из партии "Слуга народа". Ярослав Москаленко взял самоотвод. Депутаты "Европейской солидарности" и "За майбутнє", которые его поддерживали, в знак несогласия покинули зал заседаний. Окончательное решение примет суд.

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Автор: УНИАН