Верховная Рада просила Европейскую комиссию и Европейский парламент ускорить вступление Украины в Европейский Союз.

ЕС признает Украину кандидатом в члены ЕС и примет участие в ее послевоенном восстановлении.

Об этом сказала глава Европарламента Роберта Мецола, находящаяся с визитом в Киеве, на совместном брифинге с председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком.

"Украину признаем кандидатом на вступление в ЕС официально и быстро. Это я обещаю вам от Европейского парламента", - заявила она.

Мецола отметила, что нападение на Украину, которое совершила Россия, - "это означает, что Россия нарушила мир и нарушила мировой порядок". "Путин от этого не отойдет. Нам надо больше санкций, они должны отвечать за то, что они натворили здесь в Украине!",- подчеркнула она.

"Второе, что я хочу пообещать. Европейский Союз признает европейские амбиции Украины и стремление быть страной-кандидатом для вступления в ЕС. И я стою здесь перед вами всеми для того, чтобы вы могли полагаться на меня, чтобы вы могли полагаться на Европейский парламент в поддержке вашей страны для достижения этой цели. Мы не подведем вас! Мы знаем, что вы это сделаете. Мы знаем, что Украина смотрит на Европейской Союз как на то, куда она стремится дойти. Мы будем отвечать честно и с надеждой, каждая часть имеет свои моменты, но нет сомнения в европейском будущем Украины", - заявила Мецола.

Кроме того, она пообещала помощь в послевоенном восстановлении украинских городов.

"Мы будем создавать Фонд солидарности с Украиной и организуем специальную донорскую конференцию для того, чтобы продолжать оказывать помощь Украине, потому что это нападение изменило вашу жизнь, вы не хотели этого нападения, вы не направляли ваши усилия на конфронтацию", - отметила Мецола.

Она также добавила, что хочет увидеть тот момент, когда Европа "будет свободна и безопасна без энергетического снабжения из России".

"В момент кризиса нам следует помнить, что энергия всегда была политической вещью. Это Россия очень хорошо понимала на протяжении многих лет, но ведь и вы это понимали, и Европа это понимала. И Европа должна следовать к нулевым закупкам газа из России. Это, конечно, амбициозная цель, но это необходимо, потому что мы не должны потреблением энергоносителей из России финансировать то, что делает Россия. Я надеюсь, что благодаря нашим усилиям мы быстро это сделаем", - сказала президент Европарламента.

Как сообщал УНИАН, 28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Евросоюзе.

18 марта Зеленский по результатам разговора с президентом Еврокомиссии сообщил, что заключение ЕК по заявке на членство будет подготовлено в течение нескольких месяцев.

Позже лидеры государств и правительств стран-членов Евросоюза подтвердили признание европейских стремлений Украины и ожидают выводы Европейской комиссии по поводу готовности Украины получить статус кандидата на вступление.

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