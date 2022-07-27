Наряду с представителями Турции, Украины и России в нем работают дипломаты от ООН.

Церемония открытия совместного координационного центра (СКЦ), созданного в рамках реализации положений инициативы о взаимопонимании по безопасной транспортировке зерна из портов Украины, происходит в среду в Стамбуле.

Об этом сообщает "Анадолу".

Центр действует возле Университета национальной обороны Турции. Наряду с представителями Турции, Украины и России в нем работают дипломаты от ООН.

В церемонии открытия центра участвует министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, отмечает агентство.

Обращаясь к сотрудникам центра, Акар отметил значимость обеспечения поставок 25 млн тонн украинского зерна в страны, которые нуждаются в закупке сельхозпродукции.

Как сообщал УНИАН, 23 июля российские войска нанесли удар по Одесскому портукрылатыми ракетами типа "Калибр". Но президент Владимир Зеленский заявил, что Украина начнет экспорт зерна, несмотря на российский ракетный удар по порту Одессы.

22 июля в Стамбуле было подписано соглашения по разблокированию трех украинских портов – "Одесса", "Черноморск" и "Южный" – для вывоза на экспорт зерна и другой сельскохозяйственной продукции.

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр обороны России Сергей Шойгу подписали отдельные одинаковые соглашения с ООН и Турцией. Контроль за портами "Одесса", "Черноморск" и "Южный" полностью остается за украинской стороной.

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