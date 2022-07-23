Обстрел территории порта Одессы произошел менее чем через сутки после достигнутых в Стамбуле договоренностей по экспорту украинского зерна.

Президент Владимир Зеленский комментируя ракетный удар России по морскому порту Одессы заявил, что Москва найдет пути, чтобы не выполнять договоренности по экспорту зерна из Украины.

Об этом он сказал на встрече с делегацией Палаты представителей Конгресса США, говорится в сообщении Офиса президента.

Глава государства подчеркнул, что обстрел территории порта Одессы произошел менее чем через сутки после достигнутых в Стамбуле договоренностей по экспорту украинского зерна.

"Это свидетельствует лишь об одном: что бы ни говорила и обещала Россия, она будет находить пути, как это ни выполнять. Геополитически, оружием, кроваво или нет, но у нее есть несколько векторов, как она всегда действует", - заявил Зеленский.

Удар по Одесскому порту: что известно

Утром 23 июля российские войска атаковали Одессу четырьмя ракетами. Сообщалось о попадании в Одесский морской торговый порт.

Когда российские ракеты атаковали Одесский морской порт, там ждало отправки зерно. Представитель командования Воздушных Сил Юрий Игнат в эфире телемарафона подтвердил, что россияне попали именно туда, где оно находилось.

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что ракетный обстрел порта Одессы - это плевок президента России Владимира Путина в лицо президенту Турции Реджепу Эрдогану и генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу.

Там призвали ООН и Турцию обеспечить соблюдение Россией своих обязательств в рамках безопасного функционирования зернового коридора.

Через несколько часов после атаки РФ на Одесский морской порт, где ожидало отправления зерно, в ООН отреагировали на преступление россиян. Генсек ООН Антониу Гутерриш "безоговорочно осудил удары, нанесенные по украинскому порту Одесса". Но он в очередной раз не назвал Россию ответственной за ракетный удар и нарушение договоренностей.

Договоренность об экспорте зерна из Украины: детали

22 июля в Стамбуле было подписано соглашение о разблокировании трех украинских портов - "Одесса", "Черноморск" и "Южный" - для вывоза на экспорт зерна и другой сельскохозяйственной продукции.

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр обороны России Сергей Шойгу подписали отдельные одинаковые соглашения с ООН и Турцией.

Контроль за портами "Одесса", "Черноморск" и "Южный" полностью остается за украинской стороной.

Срок действия соглашения составляет 120 дней с возможностью продления. Украинские и российские военные одобрили маршруты вывоза. Военного сопровождения грузов не предусмотрено. Суда, идущие в Украину, будут осматривать на предмет наличия вооружения, задействованы и представители РФ.

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