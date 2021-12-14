Данилов подчеркнул, что Украина не может уступить свою территорию и курс на европейскую и евроатлантическую интеграцию.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов допускает компромисс с Российской Федерацией, но не за счет интересов Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Данилов сказал журналистам во время презентации системы мониторинга пользования недрами.

"То, что нам надо ставить точку в этом вопросе, вы знаете, это задача, которую поставил Владимир Александрович [Зеленский], но не за счет наших интересов. Мы не можем уступить свою территорию, мы не можем уступить те вещи, которые зафиксированы в нашей Конституции (о европейской и евроатлантической интеграции, - УНИАН)", - заявил Данилов.

"Можем ли пойти на какие-то компромиссы? Да, можем! Но эти компромиссы должен воспринять наш народ. Мы не можем бескомпромиссно что-то решать и идти на уступки в том, что на сегодняшний день предлагает Российская Федерация. Изменилась ли ситуация после разговора Владимира Зеленского с Джо Байденом. Нет, она не изменилась! Она осталась в том же русле, в том же ключе и осталась на той же стадии", - заявил Данилов.

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По его убеждению, Россия в своих требованиях повышает планку, чтобы с ней все начали общаться.

"Общение нужно, но еще раз подчеркиваю, не за счет нашего суверенитета. Компромисс возможен, но важно понимать, что у любого компромисса есть предел, который мы не можем с вами переступить", - подчеркнул Данилов.

Ситуация на границе и возможная агрессия РФ

11 ноября Bloomberg опубликовало статью, в которой говорилось о рисках полномасштабного нападения России на Украину. В агентстве отметили, что в кругах американских и европейских дипломатов серьезно взволнованы нынешним перемещением российских войск в сторону границы Украины.

В самой Москве это отрицают, называя осеннюю передислокацию войск "демонстрацией силы".

В начале ноября в западных СМИ начала появляться информация со ссылкой на данные спутниковых снимков об активном перемещении российских военных к границе с Украиной.

При этом, в Минобороны Украины данную информацию отрицали.

Это уже вторая вероятная волна обострения на российско-украинской границе с марта 2021 года. Однако, как пишет Bloomberg, пока концентрация войск РФ происходит преимущественно ночью, тогда как весной в Кремле открыто угрожали наступлением, оказывая политическое давление на Украину, ЕС и США.

Автор: Виталий Саенко