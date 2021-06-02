На заседании рассмотрят восемь вопросов.

В пятницу, 4 июня, состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Об этом сообщается на сайте СНБО.

Отмечается, что повестку дня заседания утвердил президент Украины Владимир Зеленский. Он состоит из восьми вопросов, поданных секретарем СНБО Алексеем Даниловым.

"Среди прочего, планируется обсудить вопрос об углублении сотрудничества с НАТО и заслушать отчеты по выполнению решений СНБО Украины и тому подобное", – говорится в сообщении.

Читайте такжеЗеленский ввел в действие решение СНБО об увеличении расходов на оборонуДо этого сообщалось, что в МИД Украины подготовили для СНБО санкционные предложения против представителей режима Александра Лукашенко в Беларуси.

Кроме того, стало известно, что на закрытом заседании Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности заслушают руководство силовых структур о включении бойцов добровольческого батальона в санкционные списки СНБО.

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Автор: Катерина Шварц