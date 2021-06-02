На закрытом заседании правоохранительный комитет заслушает МВД и Нацполицию о включении "добробатовцев" в санкционные списки СНБО.

На закрытом заседании Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности заслушают руководство Министерства внутренних дел и Национальной полиции о включении бойцов добровольческого батальона им. Шейха Мансура в санкционные списки Совета национальной безопасности и обороны.

Об этом сообщила в Facebook народный депутат Александра Устинова (фракция «Голос»).

По ее словам, в эти органы также «будут направлены запросы, чтобы узнать: на каких основаниях бойцы добровольческого батальона имени Шейха Мансура были внесены в санкционные списки СНБО, как «воры в законе».

Устинова отмечает, что «наряду с «ворами в законе» в списках СНБО также вдруг оказались защитники Украины - бойцы-добровольцы и даже начальник штаба батальона, принимавшие участие в боях за Широкино, защищая нас от российских оккупантов».

Депутат считает, что «это целенаправленная диверсия со стороны РФ: сначала пытались дискредитировать волонтеров и военных по делу Павла Шеремета, теперь - пытаются сделать то же с добробатами».

Она напоминает, что санкции предусматривают, что так называемые «воры в законе» должны покинуть территорию Украины.

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«А нужно это, чтобы потом выдать бойцов Кремлю: где их, как минимум, надолго посадят, а как максимум - замучат за защиту нашего государства» - написала Устинова.

В настоящее время еще не определена дата такого заседания комитета.

Напомним, 22 мая президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против 138 юридических и 674 физических лиц, среди них связанные с агрессией Российской Федерацией против Украины и «воры в законе».

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Автор: Надя Пришляк