Данилов считает, что события в Беларуси - это вызов для всего мира.

Секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов считает, что захват в Беларуси самолета Ryanair имеет признаки того, что операцию проводили российские спецслужбы.

Об этом Данилов заявил во время заседания советников по вопросам нацбезопасности и внешней политики президентов Литвы, Латвии, Эстонии и Польши в Вильнюсе, передает пресс-служба Совбеза.

В частности, Данилов во время встречи с главным советником президента Литвы Дариусом Кулешюсом обсудил обострение ситуации на границе Украины и Беларуси накануне совместных военно-штабных учений РФ и Беларуси "Запад-2021", а также недавнего захвата самолета Ryanair в Минске. Данилов выразил убеждение, что в последнее время ситуация в регионе значительно обострилась.

"События в Беларуси стали вызовом не только для Европы, но и для всего мира", - сказал Данилов. И добавил, что захват самолета Ryanair в Беларуси "имеет все признаки операции российских спецслужб".

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"Они осуществляют постоянные провокации, и если этого не замечать, они будут двигаться дальше", - добавил он.

Дариус Кулешюс в свою очередь отметил, что оценка Литвой ситуации безопасности в регионе "совпадает с позицией украинской стороны". По его мнению, Россия продолжает демонстрировать силу, а Беларусь становится для РФ своеобразным полигоном.

Украина с 26 мая прекратила авиасообщение с Беларусью. Также украинским авиакомпаниям и самолетам запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве Республики Беларусь.

Это был ответ на очередное давление режима Лукашенко на белорусскую оппозицию. 23 мая в аэропорту "Минск" принудительно посадили пассажирский самолет Ryanair, для этого Лукашенко поднял в небо истребитель Миг-29.

Из салона воздушного судна вывели двух пассажиров – журналиста и соучредителя независимого Telegram-канала Романа Протасевича и его девушку – россиянку Софию Сапегу. Обоих арестовали.

Страны Европы осудили очередной шаг Лукашенко, направленный на вытеснение своих оппонентов, а ряд авиакомпаний договорилась совершать рейсы в обход Беларуси.

27 мая стало известно о подготовке странами ЕС очередного пакета персональных санкций.

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Автор: Юрий Годован