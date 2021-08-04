Чаус для многих правоохранительных органов является полезным источником информации, утверждает нардеп.

Показания бывшего судьи Николая Чауса, который недавно после "похищения" оказался в Киеве, могут стать основой уголовных дел против экс-чиновников.

Об этом заявила нардеп от правящей "Слуги народа" Галина Янченко в эфире канала "Украина 24". Чаус, по ее словам, - это ценный свидетель для многих правоохранительных органов.

Она напомнила, что Чаус является фигурантом уголовных дел НАБУ и СБУ, имея в них разный процессуальный статус. В некоторых производствах СБУ он проходит как свидетель, говорит депутат.

"На сегодняшний день Чаус для многих правоохранительных органов является полезным источником информации, человеком, чьи свидетельства могут лечь в основу других уголовных производств, в том числе в отношении бывших чиновников", - отметила Янченко.

Исчезновение и возвращение Чауса - детали

31 июля в СБУ заявили, что в один из поселковых советов Винницкой области прибыл мужчина, который представился Николаем Чаусом и попросил вызвать именно сотрудников спецслужбы.

Как утверждали в СБУ, Чаус предоставил следователям данные, относительно его похищения и лишения свободы. В связи с этим в отношении Чауса "приняты меры для обеспечения его безопасности".

В то же время ряд СМИ сообщили о том, что Чауса задержали в одном из сел Винницкой области после звонка одного из местных жителей. Правоохранителям Чаус якобы подтвердил свою личность и сообщил, что был похищен неизвестными.

По словам журналиста Юрия Бутусова, впоследствии сотрудники СБУ "отбили Чауса у полиции" и "вывезли в неизвестном направлении".

В свою очередь НАБУ настаивало на передаче им Чауса, обвиняемого в коррупции.

Вечером 3 августа НАБУ задержало Чауса в клинике "Феофания".

Дело против Чауса - справка УНИАН

9 августа 2016 года детективы НАБУ уличили судью Чауса в получении 150 тысяч долларов взятки за вынесение приговора в интересах подсудимых. Он держал деньги в стеклянной банке.

В сентябре того же года Верховная Рада поддержала представление Генеральной прокуратуры о предоставлении согласия на задержание и арест судьи. Однако Чаус бежал из Украины и скрывался в Молдове.

Позже его задержали по экстрадиционному запросу Украины в Молдове.

6 октября комиссия по проблемам граждан и предоставлению политического убежища при президенте Молдовы отклонила запрос Чауса о предоставлении ему политического убежища.

28 ноября 2017 года Высший совет правосудия принял решение об увольнении Чауса с должности судьи Днепровского райсуда Киева.

5 апреля 2021 года министр внутренних дел Молдовы Павел Войку заявил о похищении Чауса.

Автор: Юрий Годован