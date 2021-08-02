По данным журналистов, СБУ была готова к "появлению" экс-судьи.

Бывший судья Днепровского райсуда Киева Николай Чаус, которого на прошлой неделе нашли в одном из сел в Винницкой области, в столицу попал при содействии СБУ.

Об этом со ссылкой на собственные источники пишет УП.

По информации издания, Служба безопасности Украины была готова к "появлению" экс-судьи, поэтому его ждал спецтранспорт. Речь идет о вертолете, который доставил его под Киев, пишет СМИ.

"Согласно официальной сводке правоохранителей, которая есть в распоряжении УП, экс-судья назвался, но документов при себе не имел", - говорится в сообщении.

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В сельском совете в Винницкой области Чаус якобы заявил о "похищении неизвестными лицами". Впрочем, во время общения с правоохранителями писать заявления отказался. Видимых телесных повреждений у него не увидели. Полицейским Чаус заявил о желании ехать в СБУ в Киев вместе с сотрудниками Службы. Впоследствии сел в авто сотрудников районного отдела СБУ.

Задержание Чауса: что известно

31 июля в СБУ заявили, что в один из поселковых советов Винницкой области прибыл мужчина, который представился Николаем Чаусом и попросил вызвать именно сотрудников спецслужбы.

Как утверждали в СБУ, Чаус предоставил следователям данные, свидетельствующие о его похищении и лишении свободы. В связи с этим в отношении Чауса "приняты меры для обеспечения его безопасности". "Учитывая его физическое и моральное состояние после длительного лишения свободы, пока ему оказывается необходимая медицинская помощь. Об этом отдельно осведомлена жена господина Чауса, следователи СБУ находятся в постоянном контакте с его родственниками", - добавили в СБУ.

В то же время ряд СМИ сообщил о том, что Чауса задержали в одном из сел Винницкой области после звонка одного из местных жителей. Чаус якобы подтвердил правоохранителям свою личность и сообщил, что был похищен неизвестными.

По словам журналиста Юрия Бутусова, впоследствии сотрудники СБУ "отбили Чауса" у полиции и "вывезли в неизвестном направлении".

После этого в Национальном антикоррупционном бюро сообщили, что правоохранители, которые задержали Чауса, на связь с детективами не выходили и призвали передать подозреваемого уполномоченным представителям бюро.

Дело против Чауса

9 августа 2016 года детективы НАБУ уличили судью Чауса в получении 150 тыс. долларов взятки за вынесение приговора в интересах подсудимых. Он держал деньги в стеклянной банке.

Через месяц, 6 сентября Верховная Рада дала согласие на задержание судьи и привлечение его к уголовной ответственности. Однако Чаус, воспользовавшись судейским правовым иммунитетом, покинул территорию Украины. Он был объявлен в розыск. Позже Чауса задержали по экстрадиционному запросу Украины в Молдове.

6 октября комиссия по проблемам граждан и предоставлению политического убежища при президенте Молдовы отклонила запрос Чауса о предоставлении ему политического убежища.

28 ноября 2017 года Высший совет правосудия принял решение об увольнении Чауса с должности судьи Днепровского райсуда Киева.

5 апреля 2021 года министр внутренних дел Молдовы Павел Войку заявил о похищении Чауса.

17 мая в Telegram-канале появилось видео, на котором экс-судья Чаус заявил о намерении вернуться в Украину и опроверг информацию о его похищении. Адвокат и семья Чауса предположили, что он сказал это под давлением.

Автор: Юрий Годован