Кравец назвал плюсы и минусы задержания подзащитного.

Адвокат экс-судьи Николая Чауса, которого детективы НАБУ задержали в больнице "Феофания" сегодня вечером, Ростислав Кравец заявил, что завтра его подзащитному будут избирать меру пресечения в суде.

В комментарии сайту "Страна" Кравец заявил о якобы договоренности НАБУ и СБУ. Впрочем, охранять Чауса, по его словам, продолжает Служба безопасности.

"СБУ и НАБУ между собой договорились и решили вечером без эпатажа его передать. Что, я считаю, тоже неплохо. В том плане, что не устраивали стрельбу и не выясняли, кто круче. Но плохо, что усугубляют и без того непростую ситуацию. В похищении Чауса замешаны почти все правоохранительные органы и спецслужбы Украины, а также Молдовы. В Сомали сейчас больше порядка, чем в Украине", - прокомментировал Кравец.

Пропажа и возвращение Чауса - детали

31 июля в СБУ заявили, что в один из поселковых советов Винницкой области прибыл мужчина, который представился Николаем Чаусом и попросил вызвать именно сотрудников спецслужбы.

Как утверждали в СБУ, Чаус предоставил следователям данные, относительно его похищения и лишения свободы. В связи с этим в отношении Чауса "приняты меры для обеспечения его безопасности".

В то же время ряд СМИ сообщили о том, что Чауса задержали в одном из сел Винницкой области после звонка одного из местных жителей. Правоохранителям Чаус якобы подтвердил свою личность и сообщил, что был похищен неизвестными.

По словам журналиста Юрия Бутусова, впоследствии сотрудники СБУ "отбили Чауса у полиции" и "вывезли в неизвестном направлении".

В свою очередь НАБУ настаивает на передаче им Чауса, обвиняемого в коррупции.

Вечером 3 августа НАБУ задержало Чауса в клинике "Феофания".

Дело против Чауса - справка УНИАН

9 августа 2016 года детективы НАБУ уличили судью Чауса в получении 150 тысяч долларов взятки за вынесение приговора в интересах подсудимых. Он держал деньги в стеклянной банке.

В сентябре того же года Верховная Рада поддержала представление Генеральной прокуратуры о предоставлении согласия на задержание и арест судьи. Однако Чаус бежал из Украины и скрывался в Молдове.

Позже его задержали по экстрадиционному запросу Украины в Молдове.

6 октября комиссия по проблемам граждан и предоставлению политического убежища при президенте Молдовы отклонила запрос Чауса о предоставлении ему политического убежища.

28 ноября 2017 года Высший совет правосудия принял решение об увольнении Чауса с должности судьи Днепровского райсуда Киева.

5 апреля 2021 года министр внутренних дел Молдовы Павел Войку заявил о похищении Чауса.

17 мая в Telegram-канале появилось видео, на котором экс-судья Чаус заявил о намерении вернуться в Украину и опроверг информацию о его похищении.

Адвокат и семья Чауса предположили, что он сказал это под давлением.

Автор: Юрий Годован