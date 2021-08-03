Пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров заявил, что ситуация вокруг экс-судьи Днепровского районного суда Киева Николая Чауса должна решаться по украинскому законодательству.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Никифоров сказал на брифинге в Киеве.
"Относительно судьи Чауса - это вопрос не к Офису президента, пусть это все решается по украинскому законодательству. Мы не будем давать свою оценку", - отметил он.
В то же время Никифоров убежден, что Офис генпрокурора должен определить, какой правоохранительный орган должен расследовать дело экс-судьи.
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"Точно не офис президента должен определять, кто должен расследовать дело Чауса. Надо разделять события 2016 года и дальше, и есть последние обновления. За события 2016 года, кажется, НАБУ (должно расследовать — УНИАН), но за последними событиями - похищение, перевозка через границу, возможно, СБУ. Но это не Офис президента должен определять. У нас есть орган, который определяет подследственность уголовного производства, в этом случае Генеральная прокуратура, пусть она скажет свое слово", - добавил спикер Зеленского.
Пропажа и возвращение Чауса - детали
31 июля в СБУ заявили, что в один из поселковых советов Винницкой области прибыл мужчина, который представился Николаем Чаусом и попросил вызвать именно сотрудников спецслужбы.
Как утверждали в СБУ, Чаус предоставил следователям данные, относительно его похищения и лишения свободы. В связи с этим в отношении Чауса "приняты меры для обеспечения его безопасности".
В то же время ряд СМИ сообщили о том, что Чауса задержали в одном из сел Винницкой области после звонка одного из местных жителей. Правоохранителям Чаус якобы подтвердил свою личность и сообщил, что был похищен неизвестными.
По словам журналиста Юрия Бутусова, впоследствии сотрудники СБУ "отбили Чауса у полиции" и "вывезли в неизвестном направлении".
В свою очередь НАБУ настаивает на передаче им Чауса, обвиняемого в коррупции.
Дело против Чауса - справка УНИАН
- 9 августа 2016 года детективы НАБУ уличили судью Чауса в получении 150 тысяч долларов взятки за вынесение приговора в интересах подсудимых. Он держал деньги в стеклянной банке.
- В сентябре того же года Верховная Рада поддержала представление Генеральной прокуратуры о предоставлении согласия на задержание и арест судьи. Однако Чаус бежал из Украины и скрывался в Молдове.
- Позже его задержали по экстрадиционному запросу Украины в Молдове.
- 6 октября комиссия по проблемам граждан и предоставлению политического убежища при президенте Молдовы отклонила запрос Чауса о предоставлении ему политического убежища.
- 28 ноября 2017 года Высший совет правосудия принял решение об увольнении Чауса с должности судьи Днепровского райсуда Киева.
- 5 апреля 2021 года министр внутренних дел Молдовы Павел Войку заявил о похищении Чауса.
- 17 мая в Telegram-канале появилось видео, на котором экс-судья Чаус заявил о намерении вернуться в Украину и опроверг информацию о его похищении.
- Адвокат и семья Чауса предположили, что он сказал это под давлением.