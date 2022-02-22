Нардеп считает, что новая ситуация "потребует сверхусилий Вооруженных сил и всего народа Украины, чтобы не допустить новых территориальных потерь".

Украина должна отреагировать на решение Кремля признать "независимость" оккупированных территорий Донбасса. И первым шагом должно стать "перезревшее" решение о разрыве дипломатических отношений с Россией.

Такое мнение в колонке на "Европейской правде" высказал народный депутат Украины (фракция "Слуга народа") Богдан Яременко.

Нардеп убежден, что нынешнее решение не будет означать завершения напряжения на украинской границе.

"Ход заседания Совбеза РФ показал, что войну на востоке Украины российская верхушка видит исключительно маленьким актом в большой драме торгов с США. Дополнительные аргументы давления на Штаты потребуются и дальше. Поэтому войска на украинской границе останутся. Сперва - чтобы обеспечить беспрепятственность воплощения решения о признании ОРДЛО. Далее - чтобы помочь новообразованиям реализовать их "конституции", которые утверждают, что граница их территорий – это админграницы Донецкой и Луганской областей Украины", - пишет он.

По мнению Яременко, новая ситуация "потребует сверхусилий Вооруженных сил и всего народа Украины, чтобы не допустить новых территориальных потерь, и не менее серьезных усилий дипломатии, чтобы обернуть поражение в победу".

И первым шагом на этом пути должен стать разрыв дипломатических отношений с РФ.

Напомним, еще в 2020 году министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пояснил, почему нельзя разрывать дипломатические отношения с Российской Федерацией.

"Политически расторжение отношений в 2014 году было бы правильным жестом, я никогда этого не отрицал. Но юридически, с точки зрения защиты интересов своих граждан, а Россия по сути охотится на них в оккупированном Крыму, у себя на территориях, это была бы ошибка. Нам нужно там ограниченное дипломатическое присутствие для защиты интересов украинских граждан в РФ", - сказал Кулеба и подчеркнул, что считает нынешнюю конфигурацию "наиболее сбалансированной и эффективной".

Признание Россией террористических "ЛДНР"

Напомним, 21 февраля Владимир Путин во время телеобращения заявил, что Россия решила признать независимость ЛДНР" и подписал соответствующие указы.

Позже документы, в которых говорилось о признании независимости "ДНР" и "ЛНР", были опубликованы. В одном из пунктов говорилось, что РФ введет на часть Донбасса военных якобы с "миротворческой миссией".

Украина потребовала срочно созвать заседание Совбеза ООН.

После этого украинский президент Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона считает последние действия России нарушением своего суверенитета. Глава государства подчеркнул, что в мире продолжат признавать Украину в ее прежних границах.

Во время заседания Совбеза ООН ряд стран осудили признание Россией "ЛДНР". Постпред США при организации Линда Томас-Гринфилд сказала, что Путин "разорвал в клочья Минские соглашения" по Донбассу. По ее словам, размещение на Донбассе российских "миротворцев" является нонсенсом.

Агрессия России против Украины и угроза вторжения - краткая справка УНИАН

Россия в 2014 году захватила украинский Крым, а затем поддержала боевиков, которые на части востока Украины создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНВ". На часть Донбасса ворвались российские войска.

Для разрешения конфликта на Донбассе были подписаны Минские договоренности. Россия не признает себя стороной конфликта и утверждает, что противостояние "внутриукраинский".

Осенью 2021 года РФ обострила ситуацию на украинской границе – стянула много военнослужащих и техники, в Украине и на Западе не раз говорили, что возможное вторжение.

В середине февраля этого года на Донбассе обострилась ситуация, боевики обстреливали населенные пункты, а обвиняли в вооруженных провокациях украинскую сторону. Потом в "ЛДНР" была объявлена массовая эвакуация населения в Россию и "мобилизацию".