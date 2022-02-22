Сегодняшние действия Кремля являются полным отказом от Минских договоренностей, говорят в США

Украина передала в Совет Безопасности Организации Объединенных Наций обращение с требованием созвать срочное заседание.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.

"Украина требует созвать заседание Совета Безопасности ООН в связи с противоправными действиями Российской Федерации. Соответствующее обращение уже передано в Совбез", - сообщил он.

Посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд поддержала призыв Украины к срочной встрече.

Читайте такжеЗеленский переговорил с Джонсоном и готовит обращение"Мы все должны поддерживать Украину перед лицом наглой попытки России захватить суверенную территорию Украины. В этом кризисе не может быть пассивных наблюдателей", - написала она в Twitter.

Она назвала признание Россией "ДНР" и "ЛНР" беспричинным нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Совет Безопасности должен требовать, чтобы Россия уважала суверенитет и территориальную целостность Украины, государства-члена ООН. Сегодняшние действия Кремля являются полным отказом от Минских договоренностей и нарушением резолюции 2202 (2015) Совета Безопасности ООН. Заявление России — это не что иное, как театр, очевидно призван создать повод для дальнейшего вторжения в Украину", - говорится в ее заявлении.

Также она подчеркнула, что действия России угрожают международному порядку, который со времен Второй мировой войны отстаивал принцип, что одна страна не может в одностороннем порядке перекраивать границы другой страны.

Признание "ЛНР" и "ДНР" Россией

Напомним, что сегодня вечером президент России Владимир Путин принял решение о признание террористических группировок "ДНР" и "ЛНР" и подписал "договоры" с главарями псевдореспублик.

Президент Украины Владимир Зеленский уже обсудил это решение с президентом США Джо Байденом и собирается поговорить с британским премьером Борисом Джонсоном.

Известно, что после заседания СНБО Зеленский выступит с обращением к украинцам.

В Европе уже назвали признание независимости "ЛДНР" нарушением международного права и территориальной целостности Украины.