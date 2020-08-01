В МИД Украины объяснили, почему нельзя разрывать дипотношения с Россией

По словам главы МИД Украины, для защиты интересов украинских политзаключенных, которые находятся за решеткой в РФ, требуется дипломатическое присутствие.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объяснил, почему нельзя разрывать дипломатические отношения с Российской Федерацией.

В интервью изданию Главком он высказал мнение, что Украина правильно поступила, что не разорвала дипломатические отношения с Россией.

"Безусловно, правильно. И мы делаем правильно, не возвращая посла в РФ. Но это только верхушка айсберга. Есть пласт целый, кто кого не пускает и куда. Все это не удивительно, так как между нами идет война", - отметил Кулеба.

Также у него спросили, может ли Украина пойти путем Грузии, которая разорвала дипломатические отношения и выбрала вариант европейского посредничества в общении с агрессором.

"Хорошо, допустим, разорвали мы бы дипломатические отношения с Россией в 2014 году. Какая страна возьмет на себя представительство наших интересов? Какую страну вы бы хотели видеть представителем наших интересов?", - спросил Кулеба.

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Он добавил, что не каждая страна имеет дипломатическое представительство в тех российских городах, где оно есть в Украине.

"Берем Польшу. У нас сотни политзаключенных, судебных процессов, которые надо посещать. У нас есть генконсульство в Ростове-на-Дону, а генконсульства Польши в этом городе нет. Поэтому надо практически ко всему этому подходить", - отметил министр.

"Политически разрыв отношений в 2014 году был бы правильным жестом, я никогда этого не отрицал. Но юридически, с точки зрения защиты интересов своих граждан, а Россия по сути охотится на них в оккупированном Крыму, у себя на территориях, это была бы ошибка. Нам нужно там ограниченное дипломатическое присутствие для защиты интересов украинских граждан в РФ", - сказал Кулеба и отметил, что считает нынешнюю конфигурацию "наиболее сбалансированной и эффективной".

Как сообщал УНИАН, ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал о компромиссах, на которые готова идти украинская сторона в переговорах с Россией, чтобы вернуть под контроль оккупирован Донбасс.

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