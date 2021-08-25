Партия считает "предательством" решение Александра Котляра о сложении полномочий секретаря горсовета.

Партия "Слуга народа" считает "предательством" решение Александра Котляра о сложении полномочий секретаря городского совета Кривого Рога и призывает его сложить депутатский мандат.

Как отмечается в сообщении на сайте партии, об этом заявил ее глава Александр Корниенко.

"Александр Котляр предал принципы партии "Слуга народа" и президента Владимира Зеленского, а потому должен сложить депутатский мандат. Если не захочет сделать этого добровольно, он может стать первым кандидатом на отзыв местного депутата по народной инициативе. Котляр показал, что не способен взять на себя ответственность перед городом и его жителями, тем самым предав интересы избирателей. Народ этого не простит", - подчеркнул Корниенко.

В то же время, председатель городской организации партии "СН" в Кривом Роге, народный депутат Юрий Корявченков добавил, что решение Котляра не было обсуждено ни с депутатской фракцией партии "СН" в Криворожском городском совете, ни с Криворожской городской организацией партии.

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"Как депутат-мажоритарщик я требую прекратить обманывать наших избирателей! Мы должны выполнять программу президента Зеленского, воплощать реформы на местах и работать в интересах граждан. Очевидно, Александр Котляр делать этого не готов", - сказал Корявченков.

Корниенко также призвал политических оппонентов не прибегать к "грязным манипуляциям" на теме гибели городского головы Кривого Рога Константина Павлова.

"Обвинения сына погибшего Константина Павлова в адрес председателя фракции партии "Слуга народа" и других депутатов в Криворожском городском совете в очередной раз доказывает, что оппоненты не пренебрегают любыми манипуляциями. Мы считаем это недопустимым и призываем немедленно прекратить циничные и безответственные спекуляции", - заявил депутат.

Как сообщал УНИАН, 15 августа в собственном доме в селе Вильне в Днепропетровской области Павлова нашли застреленным. Тело мужчины обнаружил его знакомый. Рядом с погибшим лежало оружие.

Полиция открыла уголовное производство по факту смерти Павлова (ст. 115 Уголовного кодекса Украины). Рассматривается несколько версий гибели мэра: убийство, самоубийство, неосторожное обращение с оружием, доведение до самоубийства.

Павлов победил на выборах мэра Кривого Рога в 2020 году. Он был кандидатом от "Оппозиционной платформы - За жизнь".

Автор: Таня Поляковская