Константина Павлова нашли 15 августа застреленным на пороге собственного дома. Рядом с погибшим было оружие.

В Кривом Роге в четверг, 19 августа, простились с мэром города Константином Павловым. 15 августа его нашли застреленным в загородном доме.

По информации издания "1-й Городской", всего в последний путь провести городского голову пришли более 70 тысяч человек.

На похоронах были как рядовые жители города, так и чиновники и депутаты, а также семья умершего - его жена и сын.

Место захоронения Константина Павлова на Центральном кладбище засыпали цветами.

Умер мэр Кривого Рога Константин Павлов: что известно

Константин Павлов победил на выборах мэра Кривого Рога в 2020 году. Он был кандидатом от ОПЗЖ.

15 августа 2021-го его нашли застреленным на пороге собственного дома в селе Вольное Днепропетровской области. Тело мужчины обнаружил знакомый, рядом лежало оружие.

Полиция открыла уголовное производство по факту смерти Павлова (ст. 115 Уголовного кодекса Украины). Сейчас рассматривается несколько версий смерти мэра: убийство, самоубийство, неосторожное обращение с оружием, доведение до самоубийства.

Автор: Катерина Комолова