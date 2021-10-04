Дмитрий Разумков заявил, что вопрос об отставке председателя парламента не может рассматриваться на текущей неделе.

Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявляет, что вопрос об отставке Дмитрия Разумкова с должности главы Верховной Рады Украины может быть рассмотрен уже на этой неделе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинга.

Отвечая на вопрос, когда в сессионном зале парламента может состояться голосование за отставку Разумкова, Корниенко пояснил: "По нашей информации, верификация подписей по предварительным всем подписным листам - мы проанализировали по всем внеочередным сессиям, заседаниям - верификация занимала не больше, чем полдня. То есть, если мы в течение нескольких часов, 1,5 часа, направим письма председателя Верховной Рады, согласно Регламенту, к вечеру, если все подписи будут верифицированы... на следующий день, завтра, мы должны рассмотреть вопрос о вопросе так называемом".

Он добавил, что речь идет об обсуждении процедуры рассмотрения этого вопроса, а также о том, когда же состоится заседание, на котором будет рассматриваться вопрос отставки.

"Оно может происходить в течение любого времени, прямо и на следующий день. Но не позднее, чем за 10 дней. Есть определенный срок в отношении двух дней на подготовку отчета председателя Верховной Рады, но этот срок не ограничивает возможность рассмотрения", - сказал Корниенко.

Кроме того, добавил он, в этой процедуре предусмотрена и подготовка отчета Счетной палаты, однако он "не является обязательным для голосования".

"Я думаю, что если сейчас мы будем продвигаться в рамках Регламента, без аппаратных таких еще штучек, то мы можем на этой неделе этот вопрос решить", - сказал парламентарий.

Он уточнил, что на внеочередном заседании ВР такой вопрос рассматриваться не может.

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Позиция Разумкова

Дмитрий Разумков в свою очередь заявил, что вопрос об отставке председателя парламента не может рассматриваться на текущей неделе. Он подчеркивает необходимость соблюдения при рассмотрении вопроса об его увольнении всех предусмотренных Регламентом Верховной Рады процедур.

По словам спикера, даже если сегодня Аппарат ВР получит подписные листы для инициирования его отставки, то, согласно Регламенту, необходимо провести аудит сметы парламента и подготовить отчет председателя Верховной Рады, а также раздать эти материалы депутатам за два дня до рассмотрения вопроса. Разумков отметил, что учитывая эти требования закона на текущей неделе рассмотреть вопрос о его отставке объективно невозможно.

Он пообещал не медлить с этим процессом, подчеркнув, то все процедуры будут проходить в соответствии с Регламентом.

"Но, если делать так, как кому-то хочется, тогда можно было и в Трускавце проголосовать (на заседании фракции "Слуга народа", которое проходило в Трускавце в минувшие выходные - УНИАН)", - сказал Разумков.

Отставка Разумкова: что известно

В "Слуге народа" 2 октября сообщили, что собрали необходимое количество подписей депутатов для рассмотрения вопроса об отставке Разумкова с должности председателя ВР и планируют на этой неделе начать соответствующую процедуру.

Сегодня, 4 октября, депутат от "СН" Алексей Устенко в комментарии УНИАН заявил, что фракция "Слуга народа" вскоре обсудит возможные кандидатуры на пост нового спикера Верховной Рады и его первого заместителя, которым может стать первый заместитель главы фракции "СН" Александр Корниенко. Потенциальный кандидат на пост председателя парламента - нынешний первый вице-спикер Руслан Стефанчук.

Авторы: Надя Пришляк, Таня Поляковская