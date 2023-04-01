Выселение УПЦ МП, а также вручение Павлу подозрения в РПЦ называют "беззаконием" и "уничтожением Украинской церкви".

РПЦ, благословившая войну в Украине, заступилась за экс-наместника Киево-Печерской лавры Павла, которому накануне вручили подозрение, в том числе, по статьи о работе на РФ.

Источник "РИА Новостей" в РПЦ заявил, что очень надеется на обращение московского попа в международные организации: "Хотелось бы верить, что владыке Павлу удастся обратиться в международные правозащитные структуры, однако надежд на то, что они помогут, все меньше".

Выселение УПЦ МП, которая пытается себя публично отделить от РПЦ, а также вручение Павлу подозрения в Русской православной церкви называют "беззаконием" и "уничтожением Украинской церкви", которая "несла свое служение" в святынях "на протяжении многих веков".

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"Помещение владыки Павла под домашний арест имеет простую и циничную цель воспрепятствовать ему в несении служения и помешать защитить тех верующих, которые намерены отстаивать свои права, в том числе право молиться в принадлежащей им святыне", - сказал он.

Подозрение Павлу Лебедю "Мерседесу" - что известно

Сегодня утром, 1 апреля, сотрудники СБУ вручили митрополиту УПЦ МП Павлу Лебедю ("Мерседесу") подозрение по двум статьям - о разжигании религиозной вражды и оправдании российской агрессии.

Также Павла вызвали на допрос, по результатам которого московскому попу определят соответствующую меру пресечения.

Позже в СБУ обнародовали записи разговоров Павла Лебедя. Например, удалось записать, как "Мерседес" радовался оккупации Херсона, а вторжение РФ называл "войной Америки и России". Более того, митрополит обвинял в агрессии саму Украину, а терроборону называл "ублюдками".

В доме Лебедя продолжаются обыски. Оперативники показали первые кадры с территории дворца митрополита. Судя по снимкам, экс-наместник лавры жил очень нескромно.

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