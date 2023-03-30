Этот визит – возможность Помпео продемонстрировать свою поддержку воюющей Украине.

Экс-госсекретарь США времен Трампа, возможный кандидат в президенты от республиканцев Майк Помпео 3 апреля приедет в Украину, пишет Politico, ссылаясь на информацию от трех источников.

Сообщается, что этот визит – возможность Помпео продемонстрировать свою поддержку воюющей Украине и выделиться среди своих партийных соперников Трампа и ДеСантиса, уже негативно высказавшихся о военной помощи Украине.

В тексте публикации говорится, что Помпео придется преодолевать риски безопасности, но это обычные меры предосторожности в стране, которая ведет полномасштабную войну.

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Неясно, встретится ли Помпео с Зеленским и каков будет его маршрут.

Помпео – его позиция по войне в Украине

Еще летом Помпео осудил российское вторжение, призвав Штаты передать Украине тяжелое вооружение, в том числе Abrams.

Майк Помпео – один из 10 потенциальных кандидатов от Республиканской партии в президенты в 2024 году.

Что говорили об Украине соперники Помпео – детали

Конкурентами Помпео являются экс-президент США Дональд Трамп и сенатор Флориды Рон ДеСантис. Оба негативно отзывались о продолжении военной помощи Киеву, чтобы сражаться с российскими оккупантами.

Трамп вообще утверждал, что на месте Байдена отдал бы кусок России, только чтобы прекратить войну: "Я мог бы договориться. В худшем случае я мог бы договориться о том, чтобы дать им что-то захватить, есть определенные районы, которые, честно говоря, русскоязычные, но это было бы соглашение".

После слов ДеСантиса о "территориальном споре" между Украиной и Россией американский сенатор под давлением своих однопартийцев вынужден был резко изменить свою риторику, назвав Путина "бензоколонкой".

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