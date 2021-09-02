Ранее в США Зеленского заверили в поддержке вступления Украины в НАТО.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что возможное приближение военной инфраструктуры НАТО к границам России вынудит Москву принимать контрмеры.

Об этом пишет ТАСС.

Он отметил, что в Вашингтоне позитивно отреагировали на стремление Украины в НАТО.

"Потенциально это для нас очень опасно, потому что НАТО таким образом продолжит привлечение своей военной инфраструктуры к нашим границам. Это вопрос, который повлечет необходимость принятия каких-то контрмер, с тем чтобы провести перебалансировку ситуации и на 100% обеспечить безопасность наших границ", - сказал Песков.

Он считает, что "основная задача украинско-американской дружбы - дружить против России".

Курс Украины на вступление в НАТО и ЕС

21 февраля 2019 года вступили в силу изменения в Конституцию, которые закрепляют стремление Украины стать членом Европейского Союза и НАТО. В Конституции закрепляется "европейская идентичность украинского народа и необратимость европейского и евроатлантического курса Украины".

В сентябре 2020 года президент Владимир Зеленский утвердил Стратегию национальной безопасности Украины. Она основывается на трех основных принципах государственной политики в сфере нацбезопасности. Среди прочего, предполагается развитие стратегических отношений с ключевыми иностранными партнерами, прежде всего с Европейским Союзом и НАТО и их государствами-членами.

В июле 2021 года Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 4 июня "О неотложных мерах по углублению интеграции Украины в Организации Североатлантического договора".

Автор: Людмила Жерновская