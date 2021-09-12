Ранее президент Украины Владимир Зеленский не единожды говорил о вероятности полномасштабной войны с Россией.

Спикер Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации Вячеслав Володин удивлен заявлением украинского президента Владимира Зеленского о том, что Россия может начать полномасштабную войну с Украиной.

"Плохо, когда президент страны допускает возможность полномасштабной войны. Даже если ты не имеешь политического опыта и необходимой подготовки для государственной деятельности, даже если всю жизнь привык шутить и играть роли - должен понимать, что худой мир лучше любой войны, тем более полномасштабной. ... Удивительно, что об этом говорит президент государства, стремящегося к членству в Евросоюзе. Понимает ли руководство европейских стран, что подобные заявления Зеленского крайне опасны для их народов?" - заявил Володин в своем Telegram-канале в воскресенье, 12 сентября.

Он призвал лидеров Евросоюза "обратить внимание на происходящее в Украине", если они не хотят, чтобы "европейцы оказались втянуты в полномасшабную войну", а также вновь заговорил об "одном народе".

Читайте такжеПрезидент Эстонии об Украине в ЕС: до выполнения условий вступления еще "световые года""Зеленский сделал заявления, после которых становится очевидным, что с таким президентом проблем у наших братьев - жителей Украины будет еще больше в дополнение к тем, с которыми уже столкнулся украинский народ. Плохо, когда президент страны, у которой граница с Россией является самой протяженной, где большинство людей знает русский язык и говорит на нем, заявляет о пропасти между народами. Это говорит о том, что он не собирается выстраивать отношения, разделяет один народ, не думает о совместном будущем", - сказал российский политик.

"... в отличие от Зеленского, так же как и мои коллеги по Государственной Думе, считаю, что между гражданами наших стран не должно быть пропасти. Так сложилась жизнь, что живем сегодня в разных государствах. Но мы один народ, оказавшийся разделенным волею таких политиков, как Зеленский. У нас общие история, культура, вера, нас объединяет русский язык. Поэтому думать надо о дружбе и развитии отношений, а не о войне и пропасти", - добавил председатель Госдумы РФ.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский не единожды говорил о вероятности полномасштабной войны с Россией.

В частности, в прошлом году глава государства отмечал, что не хочет даже представлять себе полномасштабную войну, но в случае ее начала страну будут защищать все.

В мае этого года не исключал начала мировой войны, если Российская Федерация пойдет на полномасштабную эскалацию.

В июне говорил, что убежден в незаинтересованности России в полномасштабной войне против Украины, поскольку украинцы "пойдут до конца".

А 10 сентября заявил, что вероятность полноценной войны с Россией существует, однако это будет ее самая большая ошибка.

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Автор: Катерина Комолова