Витренко считает, что угрозы безопасности от запуска "Северного потока-2" не могут быть компенсированы.

Глава правления Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко подверг критике соглашение между Германией и США по энергетической безопасности в Украине, о которых было объявлено сегодня.

Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины", ссылаясь на информацию Витренко в интервью "Голосу Америки" в Вашингтоне.

Читайте такжеСоглашение США и Германии о "Северном потоке-2": опубликован текст

Витренко выразил сомнение в надежности обсуждаемых гарантий о введении Германией "газовых санкций" в случае полномасштабной агрессии России против Украины.

"Честно говоря, не верится что, если, например, будет полномасштабная война в Украине, и все будут понимать, что это делает Кремль, Германия сможет наложить действенные санкции на экспорт газа в Германию, потому что это будет означать, что немецкий потребитель зимой останется без тепла и газа. Мы должны быть реалистами, понимать эти риски заранее и не допускать, чтобы оказалось поздно – и все разводили руками и выражали глубокую озабоченность, как это уже было с оккупацией Крыма и частей Донецкой и Луганской областей", – отметил он.

Также председатель правления "Нафтогаза" подверг критике тезис о возможном обеспечении Германией транзита РФ газа через Украину.

"Я не понимаю, как Германия может гарантировать транзит газа по территории Украины, если она его не добывает, не подает газ с территории России. Теоретически это могла бы гарантировать Россия, но возникает вопрос – какова цена этих гарантий, потому что Украина уже располагала Будапештским меморандумом, на который она рассчитывала как на гарантию безопасности. Будапештский меморандум номер 2 для нас не является чем-то привлекательным", – сказал он.

Следовательно, по мнению главы "Нафтогаза", дискуссия по "Северному потоку-2" не может строиться вокруг вопроса компенсаций.

"Северный поток-2" – это угроза для безопасности Украины и всего региона. Это не вопрос компенсаций, это вопрос региональной безопасности, и поэтому мы надеемся, что принцип "никаких договоренностей об Украине без Украины" будет соблюден. Также "Северный поток-2" – это геополитическое оружие Кремля, поэтому мы не совсем понимаем, как другие страны, особенно страны – лидеры западного мира, могут договариваться о проекте Кремля", – отметил он.

Витренко подчеркнул, что сейчас все еще существует достаточно механизмов, с помощью которых "Северный поток-2" можно остановить. В частности, речь об обоснованном отказе немецкого регулятора в сертификации газопровода, а также о восстановлении санкций США против Nord Stream AG. Последние встречи с американскими политиками свидетельствуют: представители как Демократической, так и Республиканской партий понимают – "Северный поток-2" является геополитическим проектом, который должен быть остановлен.

"Мы считаем, что если со всех сторон будет понимание, что это геополитический проект, это оружие и угроза безопасности для Украины и всего региона – этот проект никогда не будет реализован, газопровод не заработает. Должен быть комплекс мер, и американские санкции являются очень важным элементом", – подытожил председатель правления "Нафтогаза".

"Северный поток-2": что необходимо знать

Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрено строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Основателем компании Nord Stream 2 AG является российский "Газпром". Финансируют проект европейские компании - французская Engie, австрийская OMV, британско-нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

Газопровод "Северный поток-2" построен уже на 98%. Новый трубопровод в обход Украины планировалось завершить к концу 2019 года рядом с уже имеющимся "Северным потоком-1".

Сооружение газопровода приостанавливалось из-за введенных США санкций против компаний-подрядчиков, однако в феврале 2021 года возобновилось. Nord Stream 2 AG решил достроить его своими силами.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что украинские дипломаты делают все возможное, чтобы остановить запуск "Северного потока-2". По его словам, препятствовать этому проекту сложно, поскольку на территории Европы есть мощные игроки, которые заинтересованы в сотрудничестве с РФ.

Президент Владимир Зеленский убежден, что после запуска "Северного потока-2" Россия приложит все усилия, чтобы не продлевать действующий контракт на транзит газа через Украину.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Анна Бредихина