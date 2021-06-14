Вместе с тем президент заявил о вероятности провокаций со стороны РФ против Украины, в частности в середине сентября, когда будут проводиться военные учения "Запад-2021".

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что Россия не заинтересована в полномасштабной войне против Украины, поскольку украинцы «пойдут до конца».

Как передает пресс-служба Офиса главы государства, об этом сказал в совместном интервью Agence France-Presse, Reuters и Associated Press.

В частности, Зеленский отметил, что сейчас Российская Федерация медленно отводит свои войска от границ с Украиной после недавнего взимания значительного количества своих вооруженных сил.

«Сегодня мы, к сожалению, должны быть готовыми к осложнениям в любой день. Я не считаю, что это будет, но вероятность провокаций есть, в частности в середине сентября, когда будет «Запад-2021» (совместные военные учения России и Беларуси - УНИАН)», - добавил президент.

Читайте такжеПутин объяснил присутствие российских войск у границ УкраиныОднако он считает, что Россия не заинтересована в полномасштабной войне, поскольку понимает, что Украина не отступит, пойдет до конца, и «это может вылиться в третью мировую войну».

Стягивание российских войск к границам Украины

В марте РФ под видом подготовки к учениям стянула в оккупированный Крым и к границам Украины десятки батальонных тактических групп, военную технику, штурмовики Су-25СМЗ, корабли Каспийской военной флотилии.

22 апреля в оккупированном Крыму министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что решил завершить «внезапную проверку» российских войск в Западном и Южном военных округах РФ у границ Украины, поскольку «все поставленные цели достигнуты».

6 мая президент Владимир Зеленский отметил, что из десятков тысяч военных, которых РФ разместила на границах и временно оккупированных территориях Украины, она отвела лишь 3,5 тысячи из оккупированного Крыма.

13 мая в миссии США при ОБСЕ заявили о переброске Россией тяжелых видов вооружения в оккупированный Крым. Среди прочего, речь идет о танках, минометах калибра 120 мм, гаубицах калибра 122 мм и бронетехнике.

19 мая главнокомандующий Вооруженных сил, генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что совместные стратегические учения вооруженных сил России и Беларуси «Запад-2021», которые запланированы на сентябрь этого года, представляют потенциальную угрозу для Украины.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Константин Гончаров