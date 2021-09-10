Президент подчеркнул, что в таком случае уже никогда не будет существовать соседства России, Украины и Беларуси, где есть мощное присутствие РФ.

Президент Владимир Зеленский заявил, что вероятность полноценной войны с Россией существует, но это будет ее самая большая ошибка.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время выступления на международной конференции "Ялтинская европейская стратегия" (YES).

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На вопрос модератора о том, реальна ли вероятность полноценной войны с Россией, президент ответил: "Полагаю, может быть...".

По мнению Зеленского, 2014 год был "шагом России вперед в этом вопросе, но благодаря украинцам стал и шагом назад".

"Поэтому потенциал в этой теме. Но я считаю, что это будет самая большая ошибка России, и после этого никогда не будет существовать соседства России, Украины и Беларуси, потому что там есть мощное присутствие со стороны России", - пояснил он.

Глава государства подчеркнул, что полноценная война с РФ - это "самое страшное, что может быть".

"Но, к сожалению, такая вероятность есть", - добавил он.

Перед этим Зеленский заявил, что если Россия пойдет на эскалацию в Украине, может начаться новая мировая война. Но он убежден, что ни украинская, ни российская стороны не готовы к полномасштабной войне.

Кроме этого, Зеленский не ответил на вопрос считает ли он президента Российской Федерации Владимира Путина убийцей. В ответ на этот вопрос он сказал: "Мне как-то задавали этот вопрос. Я сказал, что оно очень некорректен. Потому что есть вопросы, от ответов на которые могут погибнуть люди, может начаться эскалация. Вы можете сейчас лишить (нас - УНИАН) хотя бы какого-то небольшого шанса на урегулирование ситуации".

Поэтому глава государства убежден, что нельзя задавать таких вопросов и нельзя на них отвечать, даже когда очень хочется.

Автор: Антонина Доломанжи