Речь идет о документах по оборонному партнерству, проектам в области исследований, разработок, испытаний и оценки и сотрудничества в космической сфере.

В рамках визита резидента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты Америки планируется подписать три документа.

Как сообщает Официальное интернет-представительство президента Украины, заместитель руководителя ОП Роман Машовец встретился с атташе по вопросам армии и обороны Бриттани Стюарт и другими представителями Посольства США в Украине, и обсудил вопросы безопасности в рамках подготовки визита главы украинского государства в Соединенные Штаты Америки.

В частности, Машовец отметил практическую готовность проработки проектов трех двусторонних документов по оборонному партнерству, проектов в области исследований, разработок, испытаний и оценки и сотрудничеству в космической сфере. Американская сторона сообщила о готовности подписать эти документы во время визита президента Украины в США.

Читайте такжеПрограмма визита Зеленского в США окончательно еще не готова-Кулеба

Также были согласованы другие вопросы содержательного наполнения визита.

Кроме того, по инициативе заместителя руководителя Офиса главы государства обсуждались пути повышения эффективности и возможного увеличения группы американских советников в сфере безопасности и обороны. Машовец отметил необходимость совещательной помощи, которую Украина получает от США, и предложил расширить сферы ее предоставления.

Со своей стороны Стюарт выразила готовность к таким шагам и предоставила предложения по их практической реализации.

Также во время встречи состоялся обмен мнениями относительно дальнейшего развития украинско-американского сотрудничества в сфере кибербезопасности.

Визит Зеленского в США

В Вашингтоне встреча президентов Украины Владимира Зеленского и Соединенных Штатов Джо Байдена перенесена на один день - на 31 августа. Сначала встреча глав двух государств в Белом доме планировалась на 30 августа.

Зеленский в рамках визита в США намерен обратиться к Байдену по поводу развития и усиления флота Украины.

Также президент Украины намерен посетить штат Калифорния. В частности, планирует создать новые возможности для взаимодействия Украины и США в сферах IT-технологий и в космической индустрии.

В то же время осведомленные источники УНИАН в дипломатических кругах сообщили, что планируется выступление Зеленского в Стэнфордском университете. Также сейчас происходит процесс согласования встречи с предпринимателем, бизнес-магнатом, изобретателем и основателем SpaceX Илоном Маском. Еще предстоит встреча с генеральным директором компании Apple Тимом Куком.

Автор: Виталий Саенко