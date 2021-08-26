Глава государства, в частности, проведет двусторонние переговоры с президентом Санду.

В пятницу, 27 августа, президент Украины Владимир Зеленский по приглашению главы Молдавского государства Майи Санду посетит Кишинев по случаю 30-й годовщины Независимости Республики Молдова.

Об этом сообщила пресс-служба главы Украинского государства.

Как отмечается, в рамках визита Зеленский проведет двусторонние переговоры с президентом Молдовы и примет участие в многосторонней встрече глав иностранных делегаций.

Визит Зеленского в Молдову

Ранее сообщалось, что в Офисе президента прорабатывают возможность визита Зеленского в Кишинев на День независимости Молдовы.

Читайте такжеПрезидент Эстонии посоветовала не инвестировать в Украину"27 августа в Молдове День независимости. Украине важно поздравить наших партнеров на самом высоком уровне. Поэтому возможность такого визита действительно прорабатывается", - говорил пресс-секретарь главы государства.

В то же время на сайте президентуры Республики Молдова отмечалось, что президент Румынии Клаус Йоханнис, президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда примут участие в торжествах по случаю 30-летия независимости Молдовы.

На этой неделе, 23 августа, президент Молдовы Майя Санду участвовала в саммите "Крымской платформы" в Киеве.

Автор: Леся Лещенко