Глава государства намерен создать новые возможности для взаимодействия Украины и США в сферах IT-технологий и в космической индустрии.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил о цели посещения президентом Владимиром Зеленским штата Калифорния в рамках его визита в США в конце августа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава МИД сказал на онлайн-брифинге. По его словам, 30 августа глава Украинского государства начнет визит в США по приглашению президента Джо Байдена.

"Повестка дня будет включать ряд важных мероприятий в Вашингтоне и штате Калифорния. Это две базовые точки для визита президента. Ни один президент Украины до этого не залетал так далеко в Соединенных Штатах, никогда не посещал другое побережье США на Тихом океане, хотя именно в штате Калифорния сосредоточены, как вы знаете, IT-компании, крупнейшая высокотехнологичная космическая индустрия, и это именно то, в чем в Украине есть сильные козыри. Это именно поэтому президент посетит штат Калифорния для того, чтобы создать новые возможности для взаимодействия Соединенных Штатов и Украины в этих сферах и привлечения новых американских инвестиций в украинскую экономику", - подчеркнул Кулеба.

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В то же время осведомленные источники УНИАН в дипломатических кругах сообщили, что планируется выступление Зеленского в Стэнфордском университете. Также сейчас происходит процесс согласования встречи с предпринимателем, бизнес-магнатом, изобретателем и основателем SpaceX Илоном Маском. Еще предстоит встреча с генеральным директором компании Apple Тимом Куком.

Как сообщал УНИАН, встреча Зеленского и Байдена в Вашингтоне перенесена с 30 на 31 августа.

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Автор: Виталий Саенко