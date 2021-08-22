Глава государства заявил, что Украине нужно построить флот, чтобы разблокировать Черноморский и Азовский регионы.

Президент Владимир Зеленский в рамках визита в Соединенные Штаты Америки намерен обратиться 31 августа к президенту Джо Байдену по поводу развития и усиления флота Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель в Киеве.

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"Относительно развития нашего украинского Черноморского флота. Нам это нужно для того, чтобы разблокировать Черноморский и Азовский регионы. Поэтому было решено на уровне нашей страны, на уровне Совета национальной безопасности и обороны, сделать украинский флот таким же мощным, каким он был 30 лет назад", - сказал Зеленский.

"Флот, благодаря которому Россия никогда бы не смогла незаконно аннексировать наш украинский полуостров, и теперь из туристического сердца Украины сделать милитаризованный авианосец в Украине", - добавил президент.

По его словам, Украине нужна консолидация всех партнеров.

"И именно в этом направлении мы работаем. Мы обращались в Великобританию и получили поддержку, обращались в Соединенные Штаты, и очень предметно я собираюсь на встрече 31 августа обсудить этот вопрос с президентом Байденом", - подытожил Зеленский.

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Автор: Виталий Саенко