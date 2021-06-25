Представители СМИ смогут пожаловаться на высказывания депутатов в профильный комитет.

В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект закона о внесении изменений в Регламент по соблюдению норм этики народными депутатами с представителями средств массовой информации, журналистами, аккредитованными при парламенте (№5702).

Текст законопроекта размещен на сайте Рады.

Его авторами являются народные депутаты - члены Комитета ВР по вопросам свободы слова Сергей Швец, Татьяна Цыба, Евгений Брагарь, Александр Санченко (все - из фракции "Слуга народа") и Нестор Шуфрич ("Оппозиционная платформа - За жизнь").

Законопроектом предлагается дополнить Регламент статьей 51-1 "Соблюдение норм этики народными депутатами с представителями средств массовой информации, журналистами, аккредитованными при Верховной Раде".

Читайте такжеВ Кремле заявили, что не будут пересматривать позицию по Украине ради отношений с ЕСЕю предлагается установить, что, если народный депутат в помещениях административных зданий Верховной Рады произносит оскорбительные слова в адрес представителя СМИ или аккредитованного при ВР журналиста, то последний может обратиться с соответствующим заявлением в комитет, в предмет ведения которого относится вопрос свободы слова, который принимает заключение на наличие оскорбительных высказываний в адрес журналиста и направляет его в комитет.

Комитет рассматривает такой вопрос на своем заседании и принимает заключение, в котором может рекомендовать Верховной Раде без обсуждения лишить народного депутата права принимать участие в пленарных заседаниях (до 5 пленарных заседаний). Это решение доводится до сведения избирателей через газету "Голос Украины".

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что народные депутаты при осуществлении своих полномочий, общаясь с журналистами "не всегда соблюдают популярные нормы морали и этики".

"По состоянию на сегодняшний день: журналистов и других медиа участников все больше оскорбляют, запугивают из-за их расследовательской работы, взглядов или репортажей. Эти нарушения и злоупотребления часто сопровождаются отсутствием нормы закона, на основании которой за такие деяния была бы возможность привлечь виновных к ответственности", - считают авторы законопроекта.

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Автор: Татьяна Поляковская