Со своим полуголым или голым "гаремом" "плейбой" катается по миру уже более 10 лет.

Ранее Украину и весь мир поразила "дубайская история". Украинские обнаженные девушки устроили фотосессию на балконе одного из лучших отелей Дубая.

Читайте такжеВ Турции задержали украинок за голую фотосессию на яхте - СМИ (видео)Поэтому журналисты программы "Украинские сенсации" решили пообщаться на Кипре с организатором дубайской вечеринки Виталием Гречиным.

Гречина называют "украинским плейбоем", он имеет американское гражданство. А еще он - "детонатор" самого громкого скандала 2021 года.

"Мне нечего стесняться и, собственно, не за что извиняться. Я запросто могу пригласить вас в наше логово", - сказал он журналистам "Украинских сенсаций".

Со своим полуголым или голым "гаремом" "плейбой" катается по миру уже более 10 лет.

"Это не эскорт... Они (девушки, - УНИАН.) не делают ничего незаконного", - рассказал Гречин. По словам мужчины, в Дубае правоохранители заставляли его назвать участниц съемки на балконе проститутками и сказать, что он хотел на этом заработать.

Скандал с обнаженными моделями на балконе небоскреба в Дубае

3 апреля в социальных сетях появились видео и фотографии, как на балконе в Дубае позировали обнаженные девушки. За это они были арестованы.

Сообщалось, что фотосессия была организована в рамках рекламной кампании. Задержанным грозила уплата около тысячи фунтов штрафа и до 6 месяцев заключения.

По информации СМИ, задержанные девушки - из России, Беларуси и Украины.

МИД Украины сообщал, что в Дубае задержали 12 украинок за нарушение норм общественной морали.

13 апреля задержаны украинки вернулись на родину.

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Автор: Ольга Робейко