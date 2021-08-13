Скандальный депутат от "Оппозиционной партии - За жизнь" планирует обжаловать решение и настаивает на том, что эти деньги он заработал законно.

13 августа коллегия судей Высшего антикоррупционного суда приняла решение о конфискации доходов депутата Ильи Кивы от жомовой ямы в пользу государства. Сам политик такое решение назвал "цирком". По словам Кивы, он обжалует конфискацию и не будет отдавать государству 1,25 миллиона гривен.

Комментарий относительно решения суда Кива оставил в своем сообществе в Telegram.

Так, в Telegram-канале о делах НАБУ и САП, который ведет журналист Олег Новиков, появилась информация о конфискации дохода за жомовую яму у депутата от "Оппозиционной партии - За жизнь" Ильи Кивы. Речь идет о сумме, которая превышает 1 миллион гривен.

"Прокурор САП подал иск о конфискации 1,25 млн грн дохода нардепа от ОПЗЖ Ильи Кивы, поскольку тот жомовой ямой фактически не владел. К тому же, сама яма не пригодна к использованию, за что платила фирма с признаками фиктивности как арендные платежи. Также было установлено, что акт передачи-возврата имущества в аренду Кива подписывал, будучи за границей", - написал Новиков.

Читайте также"С*ка, в военное время армию обдирать": Гордон обругал Порошенко в прямом эфире (видео)Сам Кива быстро ответил на решение суда и назвал все "цирком". Депутат не согласен с решением и планирует его обжаловать.

"Для всех возбудившихся: плевал я на этот цирк! Успокойтесь, данное решение не вступило в силу и будет обжаловано. Мы уверены в своей правовой позиции! И обязательно достигнем справедливости" - написал нардеп.

Жомова яма Ильи Кивы - справка УНИАН

В июле 2020-го журналистам стало известно о бизнесе Кивы, который вызывал сомнения. Согласно декларациям депутата, каждый год он зарабатывает по миллиону гривен за то, что сдает в аренду жомовую яму.

В СМИ появились догадки о том, что Кива использует истории о жомовой яме для отмывания денег.

Журналист Денис Бигус поехал посмотреть на прибыльную яму Кивы и увидел там пустырь с металлоломом.

Осенью 2020 года НАПК взялось за декларацию Кивы и решило проверить жомовую яму нардепа.

Ранее УНИАН также сообщал, что стало известно, кто выкупил резиденцию Кернеса в Харькове.

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Автор: Полина Кузенко