Во время учений отработали развертывание установок зенитно-ракетных расчетов, обнаружение, идентификацию и уничтожение воздушных целей путём проведения электронных пусков ракет.

В оккупированном Крыму Россия провела военные учения по противовоздушной обороне.

Как сообщило Министерство обороны РФ, дивизионы ЗРК С-400 "Триумф" провели учение по противовоздушной обороне объектов оккупированного Крымского полуострова.

Так, военнослужащие осуществили свёртывание пусковых и радиолокационных установок и совершили марш в новые позиционные районы.

"Прибыв на позиции, боевые расчёты развернули пусковые установки, а водители-операторы осуществили топопривязку и ориентирование комплексов на местности. На основном этапе учения личный состав ЗРК С-400 "Триумф" отработал алгоритм действий при поступлении информации о приближении авиации условного противника. Затем военнослужащие выполнили обнаружение, идентификацию и уничтожение воздушных целей путём проведения электронных пусков ракет", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в ходе учения расчёты зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" провели тренировку по прикрытию позиций ЗРК С-400 "Триумф" от ракетной атаки условного противника.

Как сообщал УНИАН, на полигонах России и Беларуси сегодня начались масштабные военные учения "Запад-2021". Они продлятся до 16 сентября.

В НАТО заявили, что будут следить за учениями "Запад-2021" и призвали Москву и Минск действовать предсказуемо, прозрачно и согласно международным обязательствам в рамках ОБСЕ. А в Польше отметили, что готовятся к провокациям на своей границе с Беларусью и напомнили, что агрессия России против Украины началась с военных маневров на границе.

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До конца года помимо "Запада-2021" Россия запланировала большое количество других мероприятий боевой подготовки. В ВСУ в июне отметили, что так называемые учения РФ "представляют потенциальную угрозу для Украины".

Оккупация Крыма Россией

Россия оккупировала украинский Крым, введя на полуостров своих военных и организовав в марте 2014 года псевдореферендум о его самоопределении. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России.

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года. С начала оккупации на полуострове более 100 украинцев стали "пленниками Кремля".

После оккупации Крыма в 2014 году Россия проводит регулярные военные учения на полуострове и в акватории Черного моря, а также завозит военную технику, в частности, системы противовоздушной обороны.

В Генштабе Украины действия российских военных в Крыму называют незаконными.

Генассамблея ООН в декабре 2019 года приняла резолюцию, призывающую Россию вывести свои войска из аннексированного Крыма и прекратить временную оккупацию территории Украины.

Президент Владимир Зеленский ввел 26 февраля в Украине День сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя как ежегодную памятную дату с целью чествования мужества и героизма граждан Украины, проживающих на временно оккупированной территории - в Автономной Республике Крым и городе Севастополе, в отстаивании территориальной целостности Украины, по случаю годовщины проведения 26 февраля 2014 года в городе Симферополе митинга в поддержку территориальной целостности Украины с участием крымских татар, украинцев и представителей других национальностей.

Автор: Инна Андалицкая