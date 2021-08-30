В Минобороны Польши напомнили, что агрессия России против Украины началась с военных маневров на границе.

Польша готовится к провокациям на своей границе с Беларусью из-за запланированных российско-белорусских военных учений "Запад-2021".

Об этом сообщил заместитель министра обороны Польши Марцин Оцепа, пишет Польское Радио.

По его словам, учения пройдут в непосредственной близости от стран Балтии, поэтому польское государство должно быть готово ко всему.

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"На самом деле мы должны быть готовы ко всем сценариям. Но сегодня наиболее вероятными являются сценарии провокаций на границе, поскольку российские войска будут очень близко к границам Польши, они будут размещаться на белорусских полигонах и аэродромах в непосредственной близости к тем событиям на границе, связанным с миграционной активностью", - сказал Оцепа.

Он напомнил, что агрессия России против Украины началась с военных маневров на границе.

"Учения иногда становились источником военной агрессии", - отметил Оцепа.

Военные учения Запад-2021

Военные учения Запад 2021 пройдут на полигонах Беларуси и России с 10 по 16 сентября. Тема учений - "Применение группировок войск в интересах обеспечения военной безопасности союзного государства".

В НАТО заявили, что будут следить за учениями "Запад-2021" и призвали Москву и Минск действовать предсказуемо, прозрачно и согласно международным обязательствам в рамках ОБСЕ.

До конца года помимо "Запада-2021" Россия запланировала большое количество других мероприятий боевой подготовки. В ВСУ в июне отметили, что так называемые учения РФ "представляют потенциальную угрозу для Украины".

Автор: Александр Топчий