Украинские военные зенитно-ракетного подразделения на одном из полигонов на юге Украины провели учения по противовоздушной обороне.
Об этом сообщает командование Объединенных сил ВС Украины.
Во время тренировок, которые были максимально приближены к боевым, военные с помощью ЗРК "Бук", "Оса" и С-300 отработали противовоздушное прикрытие группировки войск и важных объектов инфраструктуры.
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По словам командующего объединенных сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Сергея Наева, в ходе учений средства ПВО отработали наведение на цели воздушного противника, а также отработали задачи по поддержке наземных сил, отражения воздушного нападения условного противника и прикрытия важных государственных объектов.
"Учения имели целью повысить слаженность в работе боевых расчетов. Поэтому, в процессе их планирования тренировок учитывался обобщенный анализ опыта проведения боевых действий", - отметил Наев.
Он также добавил, что военные, которые принимали участие в обучении, с поставленными задачами справились, поэтому цель тренировки достигнута.
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